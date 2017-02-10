"Окжетпес" арендовал игрока "Кайрата" и подписал экс-полузащитника "Днепра"

Команду также пополнил футболист "Алтая".
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Нурлан Даиров. Фото пресс-службы "Кайрата"
Кокшетауский "Окжетпес" на официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.
29-летний украинский полузащитник Сергей Политыло перешел из "Днепра", в составе которого провел 14 матчей в первой половине сезона. Ранее в его карьере также были "Волынь", одесский "Черноморец" и "Днестр". Также он выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборные Украины.
Срок контракта Политыло с "Окжетпесом" и другие детали не уточняются. Кокшетауский клуб лишь сообщил, что игрок принял участие во втором сборе команды и отметился голом в товарищеской игре с македонской "Шкендией".
21-летний хавбек Нурлан Даиров перешел в "Окжетпес" из "Кайрата" на правах годичной аренды. В его лице кокшетауский клуб видит усиление для левого фланга, так как он может сыграть как в защите, так и в полузащите. В 2016 году Даиров провел три матча за родной "Кайрат" в КПЛ. Ранее он вызывался в юношескую сборную Казахстана (U-19).
Еще одним новичком "Окжетпеса" стал 23-летний полузащитник Еркебулан Нургалиев, перешедший из "Алтая". Воспитанник семейского футбола ранее в своей карьере также играл за родной "Спартак" и "Иртыш". Кроме того, Нургалиев вызывался в юношеские сборные Казахстана U-17 и U-19. Его контракт с "Окжетпесом" рассчитан на один год.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Фото пресс-службы "Окжетпеса" (рядом с игроками - директор клуба Николай Панин)
29-летний украинский полузащитник Сергей Политыло перешел из "Днепра", в составе которого провел 14 матчей в первой половине сезона. Ранее в его карьере также были "Волынь", одесский "Черноморец" и "Днестр". Также он выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборные Украины.
Срок контракта Политыло с "Окжетпесом" и другие детали не уточняются. Кокшетауский клуб лишь сообщил, что игрок принял участие во втором сборе команды и отметился голом в товарищеской игре с македонской "Шкендией".
21-летний хавбек Нурлан Даиров перешел в "Окжетпес" из "Кайрата" на правах годичной аренды. В его лице кокшетауский клуб видит усиление для левого фланга, так как он может сыграть как в защите, так и в полузащите. В 2016 году Даиров провел три матча за родной "Кайрат" в КПЛ. Ранее он вызывался в юношескую сборную Казахстана (U-19).
Еще одним новичком "Окжетпеса" стал 23-летний полузащитник Еркебулан Нургалиев, перешедший из "Алтая". Воспитанник семейского футбола ранее в своей карьере также играл за родной "Спартак" и "Иртыш". Кроме того, Нургалиев вызывался в юношеские сборные Казахстана U-17 и U-19. Его контракт с "Окжетпесом" рассчитан на один год.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Фото пресс-службы "Окжетпеса" (рядом с игроками - директор клуба Николай Панин)