"Иртыш" усилился экс-форвардом французского "Олимпика"

Последним местом работы 28-летнего игрока был кокшетауский "Окжетпес".
Сегодня 18:56
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Фото с сайта kazfootball.kz
Павлодарский "Иртыш" заключил контракт с французским нападающим Сержом Бандо Н’ганбе, информирует пресс-служба клуба.
Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.
Последним местом работы 28-летнего игрока был кокшетауский "Окжетпес", в составе которого он провел 28 матчей и забил девять голов.
Также выступал за такие французские клубы, как "Олимпик" (Сен-Кантен), "Сент-Анн Шатильон", "Жюра Зюд Фут", "Монсо Бургонь" и "Вильфранш Божоле".
Досье: Серж Бандо Н’ганбе
Дата рождения: 11 мая 1988
Амплуа: нападающий
Гражданство: Франция, Камерун
Рост: 180 см
Вес: 73 кг.
Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.
Последним местом работы 28-летнего игрока был кокшетауский "Окжетпес", в составе которого он провел 28 матчей и забил девять голов.
Также выступал за такие французские клубы, как "Олимпик" (Сен-Кантен), "Сент-Анн Шатильон", "Жюра Зюд Фут", "Монсо Бургонь" и "Вильфранш Божоле".
Досье: Серж Бандо Н’ганбе
Дата рождения: 11 мая 1988
Амплуа: нападающий
Гражданство: Франция, Камерун
Рост: 180 см
Вес: 73 кг.