Роберто Карлосу подарили футболку "Кайрата"

Физиотерапевт алматинского клуба посетил базу мадридского клуба.
Сегодня 16:51
Фото: instagram.com
Физиотерапевт алматинского "Кайрата" Фелипе посетил базу мадридского "Реала", где встретился с легендой "королевского клуба" и сборной Бразилии Роберто Карлосом.
Фелипе сделал совместное фото и вручил Карлосу футболку "Кайрата". "День, чтобы познакомиться со структурой базы мадридского „Реала“. Большое спасибо за прием", - говорится в описании к фото.
Роберто Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год. Сейчас бразилец продолжает работать в структуре мадридского клуба в должности директора по институциональным вопросам.
Фелипе сделал совместное фото и вручил Карлосу футболку "Кайрата". "День, чтобы познакомиться со структурой базы мадридского „Реала“. Большое спасибо за прием", - говорится в описании к фото.
Роберто Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год. Сейчас бразилец продолжает работать в структуре мадридского клуба в должности директора по институциональным вопросам.
Физиотерапевт "Кайрата" Фелипе с легендой мирового футбола Роберто Карлосом. "Dia de conhecer a estrutura do futebol de base do Real Madrid C.F. Muito obrigado pela recepção @oficialrc3 #fcmfisio #fcmfisioterapiadesportiva #fisioterapia #fisioterapiadesportiva #fisioterapiaesportiva #ortopedia #traumato #traumatoortopedia #instafisioterapia #instafisio #physio #physiotherapy #physiotherapist #physicaltherapy #manualtherapy #rehabilitation #sportsmedicine #injury #soccer #futebol #football #kairat #gokairat #fckairat #almaty #kazakhstan #алгакайрат #кайрат #впередкайрат #realmadrid"