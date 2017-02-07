"Иртыш" подписал бразильского полузащитника

29-летний футболист является воспитанником "Васко да Гама".
Сегодня 15:56
Фото пресс-служба ФК "Иртыш"
Футбольный клуб "Иртыш" подписал контракт с бразильским полузащитником Родриго Антонио до Насименто, информирует пресс-служба павлодарцев.
Отметим, что в стан "бело-синих" 29-летний футболист перебрался на правах свободного агента, а в прошлом сезоне он выступал за израильский "Бней-Сахнин".
Родриго - воспитанник клуба "Васко да Гама", в котором он дебютировал в 2006 году. Также Родриго Антонио выступал за итальянскую "Брешию", португальские "Маритиму", "Беленесеш", "Ольяненсе" и "Пасуш де Ферейра", бразильский "Ипатинга".
Родриго Антонио до Насименто
Дата рождения: 27 июля 1987 года
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Бразилия
Рост: 181 см.
Вес: 76 кг.
Отметим, что в стан "бело-синих" 29-летний футболист перебрался на правах свободного агента, а в прошлом сезоне он выступал за израильский "Бней-Сахнин".
Родриго - воспитанник клуба "Васко да Гама", в котором он дебютировал в 2006 году. Также Родриго Антонио выступал за итальянскую "Брешию", португальские "Маритиму", "Беленесеш", "Ольяненсе" и "Пасуш де Ферейра", бразильский "Ипатинга".
Родриго Антонио до Насименто
Дата рождения: 27 июля 1987 года
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Бразилия
Рост: 181 см.
Вес: 76 кг.