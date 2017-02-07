Костариканский универсал. Что нужно знать о потенциальном новичке "Кайрата" из "Арсенала"

В межсезонье алматинцы подписали четырех новых футболистов.
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Фото с сайта ФК "Арсенал"
"Кайрат" на учебно-тренировочном сборе в Турции не переставал просматривать потенциальных новичков. Некоторых отправил домой, так как по разным критериям не подошли клубу, а из вновь прибывших в поле зрение попал костариканский полузащитник Фелисио Браун Форбс. О нем более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Браун Форбс родился в Берлине, но в возрасте семи месяцев его перевезли в Лимон. Там начинал гонять мяч на пляже и улице, а как немного повзрослел, стал серьезно заниматься футболом в Германии, где тренировался в детско-юношеских секциях берлинских клубов "Ванзе", "Лихтерфельдер", "Герта Целендорф" и "Герта". Последней команде до сих пор симпатизирует.
Летом 2010 года подписал контракт с "Нюрнбергом", выступающим в немецкой Бундеслиге, но играл за фарм-клуб в региональной лиге, а также на правах аренды за команды третьей лиги "Карл Цейсс" (Йена) и "Рот-Вайсс" (Оберхаузен).
В начале 2013 года перешел во "Франкфурт" с надеждой дебютировать в Бундеслиге, но снова не вышло. Так и не осуществив свою мечту, осенью этого же года на правах свободного агента перебрался в "Крылья Советов".
До переезда в Самару находился на просмотре в московском ЦСКА.
И даже поучаствовал в одном из товарищеских матчей. Однако дело до заключения контракта не дошло. Тогда его агент Томас Цорн и предложил вариант с "Крыльями Советов".
За самарцев отыграл 15 матчей, голами не отметился, а по итогам сезона клуб покинул премьер-лигу, а вместе с тем ушел и Браун Форбс. Футболиста звали обратно в Германию, но он предпочел перейти в "Уфу". Но и за новый клуб не заиграл, в девяти встречах забил один мяч.
В августе 2015-го подписал контракт с "Ростовом", за который не сыграл ни одной официальной встречи. А весной следующего года на правах свободного агента оказался в тульском "Арсенале". Всего за "канониров" провел 22 матча, в них забил четыре гола. В нынешнем сезоне только в двух случаях не играл за "Арсенал". При этом в 14 играх выходил в основном составе.
В свое время поиграл за юношеские сборные Германии, но в октября 2014 года дебютировал за сборную Коста-Рики в гостевой встрече с Оманом (4:3), вышел на замену и отыграл 20 минут. Это игра остается пока единственной за эту национальную команду, хотя в нее вызывается регулярно.
Кстати, выбор в пользу исторической родины сделал, играя еще в Самаре. Мог поехать на чемпионат мира-2014, увы, помешала травма, полученная в играх РФПЛ.
Вообще, футболист не сразу освоился в российском чемпионате, несвойственны были холода. Правда, со временем привык и даже пристрастился к борщу, от которого не собирался отказываться при последующих сменах клубной прописки. В то же время немного подучил русский, что позволяло свободно ориентироваться в бытовых вопросах. В этом отношении плюс для "Кайрата", если посчитает нужным его подписать.
Стоит упомянуть о любопытном моменте в матче 11-го тура РФПЛ "Крылья Советов" - "Арсенал". За время выступления тульского клуба в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено пять пенальти. В четырех из них "канониры" не забили, и только Форбс в матче с "Крыльями", наконец, отметился точным ударом с 11-метровой отметки.
Если говорить об игровых качествах костариканца, то он ярко выраженный нападающий. Однако с переездом в Россию поменял амплуа, играя то в защите, то в полузащите, где, по признанию Брауна Форбса, чувствовал себя не совсем комфортно.
Тем не менее за проведенное время в РФПЛ у игрока сложились прекрасные отношения с болельщиками. Неслучайно фанаты называют его просто Форбс, учитывая полную фамилию Браун Форбс. Самые близкие зовут его Фели.
Мечта Фелисио - выиграть чемпионат. С этой точки зрения "Кайрат" вполне подходит его амбициям. Теперь слово за самим игроком - доказать, что он тоже подходит клубу.
Напомним, что в межсезонье новыми игроками "Кайрата" стали Георгий Жуков, Максим Гладченко, Елдос Ахметов и Иво Иличевич. Из клуба ушли Леандре Тавамба, Анатолий Тимощук, Аслан Дарабаев, Андрей Сидельников. За трансферными переходами футболистов можно следить в нашей "Таблице переходов".
Браун Форбс родился в Берлине, но в возрасте семи месяцев его перевезли в Лимон. Там начинал гонять мяч на пляже и улице, а как немного повзрослел, стал серьезно заниматься футболом в Германии, где тренировался в детско-юношеских секциях берлинских клубов "Ванзе", "Лихтерфельдер", "Герта Целендорф" и "Герта". Последней команде до сих пор симпатизирует.
Летом 2010 года подписал контракт с "Нюрнбергом", выступающим в немецкой Бундеслиге, но играл за фарм-клуб в региональной лиге, а также на правах аренды за команды третьей лиги "Карл Цейсс" (Йена) и "Рот-Вайсс" (Оберхаузен).
В начале 2013 года перешел во "Франкфурт" с надеждой дебютировать в Бундеслиге, но снова не вышло. Так и не осуществив свою мечту, осенью этого же года на правах свободного агента перебрался в "Крылья Советов".
До переезда в Самару находился на просмотре в московском ЦСКА.
И даже поучаствовал в одном из товарищеских матчей. Однако дело до заключения контракта не дошло. Тогда его агент Томас Цорн и предложил вариант с "Крыльями Советов".
За самарцев отыграл 15 матчей, голами не отметился, а по итогам сезона клуб покинул премьер-лигу, а вместе с тем ушел и Браун Форбс. Футболиста звали обратно в Германию, но он предпочел перейти в "Уфу". Но и за новый клуб не заиграл, в девяти встречах забил один мяч.
В августе 2015-го подписал контракт с "Ростовом", за который не сыграл ни одной официальной встречи. А весной следующего года на правах свободного агента оказался в тульском "Арсенале". Всего за "канониров" провел 22 матча, в них забил четыре гола. В нынешнем сезоне только в двух случаях не играл за "Арсенал". При этом в 14 играх выходил в основном составе.
В свое время поиграл за юношеские сборные Германии, но в октября 2014 года дебютировал за сборную Коста-Рики в гостевой встрече с Оманом (4:3), вышел на замену и отыграл 20 минут. Это игра остается пока единственной за эту национальную команду, хотя в нее вызывается регулярно.
Кстати, выбор в пользу исторической родины сделал, играя еще в Самаре. Мог поехать на чемпионат мира-2014, увы, помешала травма, полученная в играх РФПЛ.
Вообще, футболист не сразу освоился в российском чемпионате, несвойственны были холода. Правда, со временем привык и даже пристрастился к борщу, от которого не собирался отказываться при последующих сменах клубной прописки. В то же время немного подучил русский, что позволяло свободно ориентироваться в бытовых вопросах. В этом отношении плюс для "Кайрата", если посчитает нужным его подписать.
Стоит упомянуть о любопытном моменте в матче 11-го тура РФПЛ "Крылья Советов" - "Арсенал". За время выступления тульского клуба в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено пять пенальти. В четырех из них "канониры" не забили, и только Форбс в матче с "Крыльями", наконец, отметился точным ударом с 11-метровой отметки.
Если говорить об игровых качествах костариканца, то он ярко выраженный нападающий. Однако с переездом в Россию поменял амплуа, играя то в защите, то в полузащите, где, по признанию Брауна Форбса, чувствовал себя не совсем комфортно.
Тем не менее за проведенное время в РФПЛ у игрока сложились прекрасные отношения с болельщиками. Неслучайно фанаты называют его просто Форбс, учитывая полную фамилию Браун Форбс. Самые близкие зовут его Фели.
Мечта Фелисио - выиграть чемпионат. С этой точки зрения "Кайрат" вполне подходит его амбициям. Теперь слово за самим игроком - доказать, что он тоже подходит клубу.
Напомним, что в межсезонье новыми игроками "Кайрата" стали Георгий Жуков, Максим Гладченко, Елдос Ахметов и Иво Иличевич. Из клуба ушли Леандре Тавамба, Анатолий Тимощук, Аслан Дарабаев, Андрей Сидельников. За трансферными переходами футболистов можно следить в нашей "Таблице переходов".