Неймар поздравил футбольный клуб "Актобе" с юбилеем

Ранее футболку со своим автографом передал в клубный музей Рональдиньо.
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Неймар. Фото с сайта marca.com
Нападающий сборной Бразилии и "Барселоны" Неймар поздравил футбольный клуб "Актобе" с 50-летним юбилеем, передает корреспондент Vesti.kz.
С ним встретился новичок казахстанской команды Витор Жуниор. Полузащитник является соотечественником и другом Неймара, против которого неоднократно встречался в чемпионате Бразилии.
Как сообщают официальные страницы "Актобе" в соцсетях, Неймар подписал футболку казахстанской команды, поздравив ее с 50-летним юбилеем. Майка отправится в клубный музей, который откроется в этом году.
"Теперь коллекцию клубного музея ФК "Актобе" пополнит еще одна футболка гениального футболиста. Неймар признался что ранее не следил за "Актобе", но теперь будет болеть в Казахстане только за "красно-белых" и за своего друга Витора Жуниора", - сообщает официальный Instagram "Актобе".
Ранее Жуниор встретился с легендарным бразильским футболистом Рональдиньо, который также подписал футболку "Актобе" для клубного музея.
Фото со страницы Витора Жуниора в Instagram
С ним встретился новичок казахстанской команды Витор Жуниор. Полузащитник является соотечественником и другом Неймара, против которого неоднократно встречался в чемпионате Бразилии.
Как сообщают официальные страницы "Актобе" в соцсетях, Неймар подписал футболку казахстанской команды, поздравив ее с 50-летним юбилеем. Майка отправится в клубный музей, который откроется в этом году.
"Теперь коллекцию клубного музея ФК "Актобе" пополнит еще одна футболка гениального футболиста. Неймар признался что ранее не следил за "Актобе", но теперь будет болеть в Казахстане только за "красно-белых" и за своего друга Витора Жуниора", - сообщает официальный Instagram "Актобе".
Ранее Жуниор встретился с легендарным бразильским футболистом Рональдиньо, который также подписал футболку "Актобе" для клубного музея.
Фото со страницы Витора Жуниора в Instagram