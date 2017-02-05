"Окжетпес" подписал экс-голкипера "Астаны"

22-летний вратарь привлекался в молодежные сборные Казахстана.
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Фото с сайта ФК "Окжетпес"
Кокшетауский "Окжетпес" на своем официальном сайте объявил о переходе экс-вратаря "Астаны" Михаила Голубничего, сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летний воспитанник павлодарского футбола подписал контракт с "Окжетпесом", рассчитанный на один год.
Михаил Голубничий.
Дата рождения: 31.01.1995.
Рост: 185 см.
Вес: 85 кг.
Карьера:
2014 – "Байтерек" (Астана)
2015-2016 – "Астана"
С 2017 – "Окжетпес"
Привлекался в сборные Казахстана по футболу U-19 и U-21
22-летний воспитанник павлодарского футбола подписал контракт с "Окжетпесом", рассчитанный на один год.
Михаил Голубничий.
Дата рождения: 31.01.1995.
Рост: 185 см.
Вес: 85 кг.
Карьера:
2014 – "Байтерек" (Астана)
2015-2016 – "Астана"
С 2017 – "Окжетпес"
Привлекался в сборные Казахстана по футболу U-19 и U-21