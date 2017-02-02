У меня была самая большая зарплата в "Тоболе", но потом начались проблемы. Поэтому я решил уйти - Чиприан Дяк

В Казахстане полузащитник также выступал за "Актобе".
Сегодня 19:54
Чиприан Дяк. Фото ©Павла Лаптева
Бывший полузащитник "Тобола" Чиприан Дяк, ныне выступающий за румынский "ЧФР Клуж", рассказал о причинах своего ухода из костанайского клуба.
"Раньше я зарабатывал там в десять раз больше, чем они платят сейчас. Сначала все было нормально, но потом начались проблемы. У меня в клубе была самая большая зарплата, и руководство сказало мне, что не может столько платить. Поэтому я решил уйти", - сказал Дяк в Prosport.ro.
В составе "Тобола" в сезоне-2016 Дяк провел 31 матч, в которых забил два гола. Также игрок известен в Казахстане по выступлениям за "Актобе". В актюбинском клубе он сыграл 15 игр и забил один мяч.
"Раньше я зарабатывал там в десять раз больше, чем они платят сейчас. Сначала все было нормально, но потом начались проблемы. У меня в клубе была самая большая зарплата, и руководство сказало мне, что не может столько платить. Поэтому я решил уйти", - сказал Дяк в Prosport.ro.
В составе "Тобола" в сезоне-2016 Дяк провел 31 матч, в которых забил два гола. Также игрок известен в Казахстане по выступлениям за "Актобе". В актюбинском клубе он сыграл 15 игр и забил один мяч.