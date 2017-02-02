Александр Кержаков оценил вероятность своего перехода в "Кайрат"

В алматинском клубе выступает его бывший партнер по "Зениту" и сборной Андрей Аршавин.
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Александр Кержаков. Фото с сайта sovsport.ru
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал слухи о своем возможном переходе в алматинский "Кайрат", где сейчас выступает его бывший одноклубник и партнер по сборной России Андрей Аршавин.
"В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема "Кайрата" не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в "Зените" и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы - в Интернете и так далее", - рассказал Кержаков в интервью "Советскому спорту".
Ранее российские СМИ сообщали, что Кержаков может перейти в "Кайрат" и даже рассматривает предложение от казахстанского клуба. Одной из причин его ухода из "Зенита" назывались разногласия с главным тренером питерцев Мирчу Луческу.
При этом Кержаков мог перейти в "Кайрат" еще летом 2015 года, но отклонил предложение и полгода был вне заявки "Зенита" из-за конфликта с тогдашним тренером питерцев Андре-Виллаш Боашем.
34-летний Кержаков в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах российской премьер-лиги. Помимо "Зенита", в его карьере также были швейцарский "Цюрих", московское "Динамо" и испанская "Севилья".
Сейчас Кержакову принадлежат три результативных достижения. Он является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" (168 голов), сборной России (30) и российского футбола (233).
"В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема "Кайрата" не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в "Зените" и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы - в Интернете и так далее", - рассказал Кержаков в интервью "Советскому спорту".
Ранее российские СМИ сообщали, что Кержаков может перейти в "Кайрат" и даже рассматривает предложение от казахстанского клуба. Одной из причин его ухода из "Зенита" назывались разногласия с главным тренером питерцев Мирчу Луческу.
При этом Кержаков мог перейти в "Кайрат" еще летом 2015 года, но отклонил предложение и полгода был вне заявки "Зенита" из-за конфликта с тогдашним тренером питерцев Андре-Виллаш Боашем.
34-летний Кержаков в текущем сезоне забил один гол в девяти матчах российской премьер-лиги. Помимо "Зенита", в его карьере также были швейцарский "Цюрих", московское "Динамо" и испанская "Севилья".
Сейчас Кержакову принадлежат три результативных достижения. Он является лучшим бомбардиром в истории "Зенита" (168 голов), сборной России (30) и российского футбола (233).