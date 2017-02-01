В чемпионате Казахстана по футболу появится первый в истории легионер из Панамы

Он играл за сборную своей страны и выступал на молодежном чемпионате мира.
Вчера 22:26
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Нельсон Бараона. Фото с сайта diaadia.com.pa
Бывший полузащитник сборной Панамы Нельсон Бараона продолжит карьеру в кокшетауском "Окжетпесе". Об этом сообщает Dia a Dia.
По данным издания, накануне футболист присоединился к клубу на сборах в Турции, а в ближайшее время подпишет контракт.
Последним клубом Бараона был "Альянса Петролера". В 2016 году он провел за эту команду 29 матчей в высшей лиге Колумбии и забил два мяча. Всего же за последние семь сезонов в 216 играх национальных чемпионатов он отличился 20 раз.
29-летний атакующий полузащитник Бараона за 12 лет профессиональной карьеры сменил десять клубов из стран Южной Америки. На родине он выступал за "Арабе Унидо" и "Сан-Франциско", а за рубежом играл за уругвайский "Феникс", колумбийские "Атлетико Уила", "Агилас Перейра", "Альянса Петролера" и "Индепендьенте Медельин", венсуэльские "Каракас" и "Депортив Тачира". В некоторые клубы он приходил по несколько раз.
В составе молодежной сборной Панамы Бараона в 2007 году принимал участие в чемпионате мира (U-20), где отметился одним голом. В составе национальной сборной отличился четыре раза в 46 проведенных матчах.
В истории чемпионатов Казахстана Бараона станет первым легионером из Панамы.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
По данным издания, накануне футболист присоединился к клубу на сборах в Турции, а в ближайшее время подпишет контракт.
Последним клубом Бараона был "Альянса Петролера". В 2016 году он провел за эту команду 29 матчей в высшей лиге Колумбии и забил два мяча. Всего же за последние семь сезонов в 216 играх национальных чемпионатов он отличился 20 раз.
29-летний атакующий полузащитник Бараона за 12 лет профессиональной карьеры сменил десять клубов из стран Южной Америки. На родине он выступал за "Арабе Унидо" и "Сан-Франциско", а за рубежом играл за уругвайский "Феникс", колумбийские "Атлетико Уила", "Агилас Перейра", "Альянса Петролера" и "Индепендьенте Медельин", венсуэльские "Каракас" и "Депортив Тачира". В некоторые клубы он приходил по несколько раз.
В составе молодежной сборной Панамы Бараона в 2007 году принимал участие в чемпионате мира (U-20), где отметился одним голом. В составе национальной сборной отличился четыре раза в 46 проведенных матчах.
В истории чемпионатов Казахстана Бараона станет первым легионером из Панамы.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".