Хамитжанов рассказал о влиянии Маевского на уход Каньяса из "Астаны" и новых трансферах

Генменеджер подвел итог первому сбору команды в ОАЭ.
1 февраля 11:01
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Фото с сайта ФК "Астана"
Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов подвел итог первому учебно-тренировочному сбору команды в ОАЭ, а также рассказал о последних ожидаемых трансферах в клубе.
- Саян Жаксыгельдиевич, почему именно Эмираты выбраны место проведения УТС?
- Знаете, футболисты и тренеры - народ суеверный. Предыдущие три сезона мы начинали подготовкой именно в ОАЭ. Итоги этих трех сезонов - три подряд чемпионских титула. Поэтому было решено не нарушать традицию. Погода в Дубае стояла великолепная, условия и организация сборов были на самом высоком уровне, команда выполнила все намеченное. Поэтому оцениваю сбор положительно.
- Очевидно вы довольны и двумя победами в двух контрольных встречах? Кстати, почему на УТС было сыграно всего два матча?
- Сбор носил втягивающий характер. В начале цикла подготовки всегда важно заложить фундамент, тем более наш тренерский штаб всегда дает серьезные нагрузки, и для ребят было важно их выдержать. Игровой процесс был перенесен в самый конец УТС. И хоть и тренеры всегда говорят, что результаты контрольных встреч не важны, отмечу - выигрывать всегда приятно. Тем более нам удалось "всухую" обыграть серьезных соперников, среди которых можно выделить нашего южнокорейского оппонента.
- Опасались соперничества с победителем Азиатской Лиги чемпионов? "Чонбук Хендэ" - сильнейший клуб Азии!
- Нам было очень интересно оценить свой уровень. Поэтому крупная победа над таким клубом, как "Чонбук" говорит не только о нашем уровне готовности. Выигрыш над корейским чемпионом наглядно продемонстрировал нам, да и всем болельщикам, что в свое время Казахстан принял очень верное решение, развернув свой футбольный курс на Европу, став членом УЕФА. Мы, как чемпионы своей страны, последние два сезона играющие в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, заматерели и окрепли, бок-о-бок конкурируя с топ-клубами Старого света и получая бесценный опыт соперничества на таком уровне. Минувший матч "Астаны" и "Чонбук Хендэ" отчетливо продемонстрировал разницу между клубным футболом Европы и Азии.
- На эмиратском УТС "Астана" попробовала в деле новичков команды. Как они себя показали?
- Белорус Иван Маевский доказал тренерскому штабу, что он достоин играть в таком клубе как "Астана". Его отношение к делу и уровень, показанный в контрольных матчах, послужили катализатором к принятию решению по Рохеру Каньясу - как вы знаете, мы отдали колумбийца в аренду в клуб АПОЭЛ (Кипр). Молодцами проявили себя и новички-форварды. И Дидар Жалмукан, и Роман Муртазаев, и Аздрен Лулаку отличились забитыми мячами в контрольных встречах и хорошо адаптировались в нашем коллективе. Уверенно действовал Евгений Постников, вернувшийся из аренды. В целом мы довольны всеми новобранцами клуба.
- Впереди еще один сбор. Мы увидим новых футболистов в "Астане"?
- Мы изучаем рынок, взвешиваем, анализируем, совещаемся с тренерским штабом. Безусловно, если в поле нашего внимания появится стоящая кандидатура, способная нас усилить, естественно, мы постараемся подписать такого игрока, но по финансовым причинам лишь из числа свободных агентов. В любом случае, массовой селекции в нашем клубе не будет. Мы всегда усиливаемся точечно. В команде серьезная конкуренция на отдельных позициях, поэтому не исключен вариант, что мы даже кого-то отпустим в аренду, чтобы у наших футболистов была игровая практика, - приводит слова Хамитжанова официальный сайт клуба.
- Саян Жаксыгельдиевич, почему именно Эмираты выбраны место проведения УТС?
- Знаете, футболисты и тренеры - народ суеверный. Предыдущие три сезона мы начинали подготовкой именно в ОАЭ. Итоги этих трех сезонов - три подряд чемпионских титула. Поэтому было решено не нарушать традицию. Погода в Дубае стояла великолепная, условия и организация сборов были на самом высоком уровне, команда выполнила все намеченное. Поэтому оцениваю сбор положительно.
- Очевидно вы довольны и двумя победами в двух контрольных встречах? Кстати, почему на УТС было сыграно всего два матча?
- Сбор носил втягивающий характер. В начале цикла подготовки всегда важно заложить фундамент, тем более наш тренерский штаб всегда дает серьезные нагрузки, и для ребят было важно их выдержать. Игровой процесс был перенесен в самый конец УТС. И хоть и тренеры всегда говорят, что результаты контрольных встреч не важны, отмечу - выигрывать всегда приятно. Тем более нам удалось "всухую" обыграть серьезных соперников, среди которых можно выделить нашего южнокорейского оппонента.
- Опасались соперничества с победителем Азиатской Лиги чемпионов? "Чонбук Хендэ" - сильнейший клуб Азии!
- Нам было очень интересно оценить свой уровень. Поэтому крупная победа над таким клубом, как "Чонбук" говорит не только о нашем уровне готовности. Выигрыш над корейским чемпионом наглядно продемонстрировал нам, да и всем болельщикам, что в свое время Казахстан принял очень верное решение, развернув свой футбольный курс на Европу, став членом УЕФА. Мы, как чемпионы своей страны, последние два сезона играющие в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, заматерели и окрепли, бок-о-бок конкурируя с топ-клубами Старого света и получая бесценный опыт соперничества на таком уровне. Минувший матч "Астаны" и "Чонбук Хендэ" отчетливо продемонстрировал разницу между клубным футболом Европы и Азии.
- На эмиратском УТС "Астана" попробовала в деле новичков команды. Как они себя показали?
- Белорус Иван Маевский доказал тренерскому штабу, что он достоин играть в таком клубе как "Астана". Его отношение к делу и уровень, показанный в контрольных матчах, послужили катализатором к принятию решению по Рохеру Каньясу - как вы знаете, мы отдали колумбийца в аренду в клуб АПОЭЛ (Кипр). Молодцами проявили себя и новички-форварды. И Дидар Жалмукан, и Роман Муртазаев, и Аздрен Лулаку отличились забитыми мячами в контрольных встречах и хорошо адаптировались в нашем коллективе. Уверенно действовал Евгений Постников, вернувшийся из аренды. В целом мы довольны всеми новобранцами клуба.
- Впереди еще один сбор. Мы увидим новых футболистов в "Астане"?
- Мы изучаем рынок, взвешиваем, анализируем, совещаемся с тренерским штабом. Безусловно, если в поле нашего внимания появится стоящая кандидатура, способная нас усилить, естественно, мы постараемся подписать такого игрока, но по финансовым причинам лишь из числа свободных агентов. В любом случае, массовой селекции в нашем клубе не будет. Мы всегда усиливаемся точечно. В команде серьезная конкуренция на отдельных позициях, поэтому не исключен вариант, что мы даже кого-то отпустим в аренду, чтобы у наших футболистов была игровая практика, - приводит слова Хамитжанова официальный сайт клуба.