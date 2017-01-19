Следующий учебно-тренировочный сбор команда начнет 24 января.
Сегодня 22:00
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" вышел в краткосрочный отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Следующий учебно-тренировочный сбор команда начнет 24 января.
Сегодня рано утром, 21 января, основная масса игроков и администрация "Кайрата" прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем команда вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 8 февраля.
В рамках этих УТС тренерским штабом алматинского клуба намечены четыре товарищеские игры. Соперники пока не определены. Другие игроки "Кайрата" отправились в отпуск в свои страны.
Напомним, что первые УТС прошли в Турции. "Кайрат" провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем - сначала был повержен "Кукеси" (1:0), а затем "Оренбург" (3:0).
Сегодня рано утром, 21 января, основная масса игроков и администрация "Кайрата" прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем команда вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 8 февраля.
В рамках этих УТС тренерским штабом алматинского клуба намечены четыре товарищеские игры. Соперники пока не определены. Другие игроки "Кайрата" отправились в отпуск в свои страны.
Напомним, что первые УТС прошли в Турции. "Кайрат" провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем - сначала был повержен "Кукеси" (1:0), а затем "Оренбург" (3:0).