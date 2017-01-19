"Кайрат" вышел в краткосрочный отпуск

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Результаты
Сегодня
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Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 1:4
ТХК Торпедо УК 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 5:4 ОТ
Ладья (мол) Алтай (мол) 3:2 ОТ
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 3:5
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Бейбарыс Темиртау 3:2
Бейбарыс Темиртау 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 82:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 84:86 ОТ
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Аят Кайрат 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 8:1
Акжайык СКА-Свердловск 4:2
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 1:2
Вердер Боруссия Д 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 2:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 1:1
Эспаньол Гранада 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана (U-21) СДЮШОР № 8 Ас 2:0
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Ордабасы Габала 0:0
Кайрат Оренбург 3:0
Кыран Сабаил 4:2
Атырау Сумгаит 2:1
Иртыш Славия Сф 1:3
Окжетпес Монтана 1:0
Акжайык Меппен 0:2
Шахтер Насаф 1:3
Иртыш Ягеллония 1:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 2:4
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 5-го этапа 10:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 2:1
Казахстан Сингапур 1:4
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 9:3
Спартак-Волгоград Астана 13:9
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Жетысу Алматы 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:0
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 1:2
Вердер Боруссия Д 1:2
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 2:3
Сток Сити Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 1:1
Эспаньол Гранада 3:1
Реал М Малага 2:1
Вильярреал Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 2:4
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ягеллония 1:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 4:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Жетысу Алматы 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 82:105
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 5-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 4:2
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 9:3
Спартак-Волгоград Астана 13:9
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Малага 2:1
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Окжетпес Енисей
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Шахтер Верея
Шахтер Енисей
Кайрат Славия Сф
Астана Рига
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Унион Бохум 23:30
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Барыс 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Динамо Мн Барыс 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 19:00
Снежные Барсы (мол) Сибирские Снайперы (мол) 17:00
Алтай (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Казахстан (студенческая) Китай (студенческая) 19:30
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Швеция (U-19) Россия (U-19) 21:00
Казахстан (U-19) Финляндия (U-19) 23:00
Россия (U-19) Казахстан (U-19) 13:00
Финляндия (U-19) Швеция (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Казахстан (U-19) 17:00
Россия (U-19) Финляндия (U-19) 21:00
Швеция (U-19) Норвегия (U-19) 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) 18:15
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 10. Фалун (Швеция) (женщины) 18:15
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Алматы 13:00
Астана Жетысу 15:00
Алтай Иртыш-Казхром 17:00
Жетысу Алтай 13:00
Алматы Астана 15:00
Иртыш-Казхром Караганда 17:00
Караганда Астана 13:00
Алтай Алматы 15:00
Иртыш-Казхром Жетысу 17:00
Жетысу Караганда 13:00
Астана Алтай 15:00
Алматы Иртыш-Казхром 17:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Гонконг Казахстан 11:45
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Кинг, Шведова Лучич-Барони, Петкович 06:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Окжетпес Тигры Астаны 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Хусаинов Мехия
Джукембаев Ранхель
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

"Кайрат" вышел в краткосрочный отпуск

Следующий учебно-тренировочный сбор команда начнет 24 января.

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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" вышел в краткосрочный отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Следующий учебно-тренировочный сбор команда начнет 24 января.

Сегодня рано утром, 21 января, основная масса игроков и администрация "Кайрата" прилетели в Алматы, где пробудут до 24 января. Затем команда вновь отправится в Турцию, где намечены вторые учебно-тренировочные сборы. Они продлятся до 8 февраля.

В рамках этих УТС тренерским штабом алматинского клуба намечены четыре товарищеские игры. Соперники пока не определены. Другие игроки "Кайрата" отправились в отпуск в свои страны.

Напомним, что первые УТС прошли в Турции. "Кайрат" провел две товарищеские встречи и оба раза выходил победителем - сначала был повержен "Кукеси" (1:0), а затем "Оренбург" (3:0).
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