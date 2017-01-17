Экс-капитан "Астаны" Танат Нусербаев подписал контракт с "Ордабасы"

Контракт рассчитан на год.
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ФК "Ордабасы" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с экс-капитаном "Астаны" Танатом Нусербаевым.
Отмечается, что форвард является воспитанником шымкентского футбола, начав профессиональную карьеру именно в фарм-команде этого клуба.
С 2011 года Нусербаев выступал в составе столичной команды, сначала за "Локомотив", а затем за "Астану", получив капитанскую повязку в 2013-м. С "Астаной" Нусербаев стал трехкратным чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, сыграв в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В феврале 2016 года "Астана" продлила контракт с Нусербаевым еще на три сезона. Но в декабре 2016-го, "учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана", руководство клуба "приняло решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт". За столичный клуб игрок провел 152 матча, забил 46 мячей.
Контракт Нусербаева с "Орадабасы" рассчитан на год.