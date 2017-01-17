"Шахтер" запланировал сыграть пять контрольных матчей за восемь дней

"Горянки" проводят первый сбор в Турции.
Сегодня 11:25
Фото с сайта ФК "Шахтер"
Определились команды, с которыми карагандинский "Шахтер" проведет следующие контрольные матчи на первом учебно-тренировочном сборе, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что тренировочные сборы в Анталии завершатся 28 января. 15 января состоялся первый контрольный матч с румынской командой "КСМ Политехника", по итогу которого была зафиксирована безголевая ничья.
Запланировано еще пять товарищеских встреч. В списке соперников "Шахтера" значатся нижнекамский "Нефтехимик", тульский "Арсенал", красноярский "Енисей", узбекистанский "Насаф" и болгарская "Верея".
Расписание матчей выглядит следующим образом:
19.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия)
20.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Насаф" (Карши, Узбекистан)
23.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Арсенал" (Тула, Россия)
27.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Верея" (Стара-Загора, Болгария)
27.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Енисей" (Красноярск, Россия)
Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.
Напомним, что тренировочные сборы в Анталии завершатся 28 января. 15 января состоялся первый контрольный матч с румынской командой "КСМ Политехника", по итогу которого была зафиксирована безголевая ничья.
Запланировано еще пять товарищеских встреч. В списке соперников "Шахтера" значатся нижнекамский "Нефтехимик", тульский "Арсенал", красноярский "Енисей", узбекистанский "Насаф" и болгарская "Верея".
Расписание матчей выглядит следующим образом:
19.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия)
20.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Насаф" (Карши, Узбекистан)
23.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Арсенал" (Тула, Россия)
27.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Верея" (Стара-Загора, Болгария)
27.01 "Шахтер" (Караганда, Казахстан) – "Енисей" (Красноярск, Россия)
Обращаем внимание, что в расписании возможны изменения.