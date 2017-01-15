Забивает редко, но метко. Что нужно знать о находящемся на просмотре в "Иртыше" Джа Джедже

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 17:00
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Алтай Атырау 1:0
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Атырау 1:0
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 17:00
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Голубев Аревальо 16:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Забивает редко, но метко. Что нужно знать о находящемся на просмотре в "Иртыше" Джа Джедже

Павлодарский клуб учебно-тренировочные сборы проводит в Турции.

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2 Комментария
Фото с сайта tribuna.com
Фото с сайта tribuna.com
На днях ивуарийский форвард Франк Джа Джедже пополнил число потенциальных новичков, находящихся на просмотре в "Иртыше". Корреспондент Vesti.kz подробно рассказывает об этом игроке, способном сыграть как на острие атаки, так и на фланге. 

Хоть и является воспитанником ПСЖ Франк Джа Джедже, за первую команду провел немного матчей, всего пять. Больше колесил по Франции, играя за "Брест", "Греноболь", "Страсбург", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ниццу". Регулярно выступал за "Гренобль": в 69 матчах забил 15 мячей. В других командах не забивал столько мячей. Даже за одесский "Черноморец", куда перешел летом 2012 года, подписав трехлетний контракт. Кстати, на тот момент его трансфер из "Ниццы" преподносился в том же ключе, что клуб приобрел воспитанника ПСЖ, который в 37 играх за украинскую команду отметился только семью голами. Один из них в ворота "Говерлы" получился на загляденье. Но сути он не менял - нападающий со своими прямыми обязанностями справлялся не лучшим образом. 


  
Вообще, ивуарийскому форварду не сразу удавалось показывать свои лучшие качества. Возможно, из-за того, что его не часто использовали на острие атаки, задвигая на фланг. В связи с этим не всегда попадал в состав. Тем не менее Джедже сделал правильные выводы, то есть не стал упорствовать, а попытался понять, что от него хочет главный тренер Роман Горигорчук. Как результат, форвард свыкся со своей ролью на фланге и начал играть сильнее. Для этого у него было все - физические данные, скорость, координация.

Один из его мячей принес "Черноморцу" победу в дебютном матче группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо". В ходе выездной встречи украинцы уступали 0:1, причем гол пропустили из-за потери мяча Джедже. Футболист "Динамо" Хуниор Фернандес подхватил его, вышел один на один с Дмитрием Безотосным, пробил - вратарь отбил мяч перед собой, и Хуниор добил его в пустые ворота. Несмотря на это, "Черноморец" сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала отличился Алексей Антонов, перешедший впоследствии в "Актобе". Затем забил Джедже. Он, подобно баскетболисту, завис над защитником динамовцев Йосипом Шимуничем и точно головой пробил по воротам. Одесситы выиграли 2:1, а групповой этап завершили на втором месте, выйдя в плей-офф турнира. 



Весной 2014 года Франк Джа Джедже вместе с другими легионерами был вынужден покинуть "Черноморец" из-за сложной политической обстановки на Украине. Среди них оказались Пабло Фонтанельо, Маркус Бергер, Лоренцо Риера, Андерсон Сантана. Последние двое, как известно, переберутся в казахстанский чемпионат, подписав контракт с "Кайратом" и "Актобе" соответственно.

Ивуариец же отправился в норвежский "Сарпсборг 08". В этом клубе Франк откровенно заскучал и после 16 игр (три гола) заключил контракт с минским "Динамо". В Беларуси надеялись, что у него не возникнет проблем с адаптацией после украинского этапа карьеры. Однако Джа Джедже не показывал своего максимума, то ли это было связано со слабостью белорусского чемпионата, то ли с отсутствием должной мотивации. В общем, проиграл конкуренцию в составе Игорю Стасевичу и нигерийцу Чигозе Удоджи. Кроме того, ивуарийский форвард провально отыграл в первом туре группового этапа Лиги Европы. Греческий ПАОК забил динамовцам шесть мячей, а Франк был заменен еще в первом тайме. Как и ожидалось, по завершении сезона 2014 года Джа Джедже перекочевал в новый клуб, которым оказался шотландский "Хиберниан", но и в нем надолго не задержался, перебравшись в катарскую команду "Аль-Шахания".  

     
К слову, Франк имеет брата Бриса Джа Джедже, также являющегося воспитанником ПСЖ. Но он не часто менял команды, на его счету выступления за французские "Эвиан", "Марсель". Летом 2016 года перешел в английский "Уотфорд", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Правда, за юношеские сборные Франции не играл. Зато в активе имеет семь игр за сборную Кот-д’Ивуара. 

А вот 30-летний Франк Джа Джедже в свое время защищал цвета юношеских и молодежной сборных Франции (37 игр, 25 голов). Становился чемпионом Европы (U-19) 2005 года. Выступал на Олимпиаде-2008 за сборную Кот-д'Ивуара (два матча).

На данный момент находится в расположении "Иртыша", проводящего сборы в Турции. В межсезонье павлодарский клуб покинули 13 игроков. Более подробно за трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов"
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