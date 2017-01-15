Забивает редко, но метко. Что нужно знать о находящемся на просмотре в "Иртыше" Джа Джедже

Павлодарский клуб учебно-тренировочные сборы проводит в Турции.
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Фото с сайта tribuna.com
На днях ивуарийский форвард Франк Джа Джедже пополнил число потенциальных новичков, находящихся на просмотре в "Иртыше". Корреспондент Vesti.kz подробно рассказывает об этом игроке, способном сыграть как на острие атаки, так и на фланге.
Хоть и является воспитанником ПСЖ Франк Джа Джедже, за первую команду провел немного матчей, всего пять. Больше колесил по Франции, играя за "Брест", "Греноболь", "Страсбург", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ниццу". Регулярно выступал за "Гренобль": в 69 матчах забил 15 мячей. В других командах не забивал столько мячей. Даже за одесский "Черноморец", куда перешел летом 2012 года, подписав трехлетний контракт. Кстати, на тот момент его трансфер из "Ниццы" преподносился в том же ключе, что клуб приобрел воспитанника ПСЖ, который в 37 играх за украинскую команду отметился только семью голами. Один из них в ворота "Говерлы" получился на загляденье. Но сути он не менял - нападающий со своими прямыми обязанностями справлялся не лучшим образом.
Вообще, ивуарийскому форварду не сразу удавалось показывать свои лучшие качества. Возможно, из-за того, что его не часто использовали на острие атаки, задвигая на фланг. В связи с этим не всегда попадал в состав. Тем не менее Джедже сделал правильные выводы, то есть не стал упорствовать, а попытался понять, что от него хочет главный тренер Роман Горигорчук. Как результат, форвард свыкся со своей ролью на фланге и начал играть сильнее. Для этого у него было все - физические данные, скорость, координация.
Один из его мячей принес "Черноморцу" победу в дебютном матче группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо". В ходе выездной встречи украинцы уступали 0:1, причем гол пропустили из-за потери мяча Джедже. Футболист "Динамо" Хуниор Фернандес подхватил его, вышел один на один с Дмитрием Безотосным, пробил - вратарь отбил мяч перед собой, и Хуниор добил его в пустые ворота. Несмотря на это, "Черноморец" сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала отличился Алексей Антонов, перешедший впоследствии в "Актобе". Затем забил Джедже. Он, подобно баскетболисту, завис над защитником динамовцев Йосипом Шимуничем и точно головой пробил по воротам. Одесситы выиграли 2:1, а групповой этап завершили на втором месте, выйдя в плей-офф турнира.
Весной 2014 года Франк Джа Джедже вместе с другими легионерами был вынужден покинуть "Черноморец" из-за сложной политической обстановки на Украине. Среди них оказались Пабло Фонтанельо, Маркус Бергер, Лоренцо Риера, Андерсон Сантана. Последние двое, как известно, переберутся в казахстанский чемпионат, подписав контракт с "Кайратом" и "Актобе" соответственно.
Ивуариец же отправился в норвежский "Сарпсборг 08". В этом клубе Франк откровенно заскучал и после 16 игр (три гола) заключил контракт с минским "Динамо". В Беларуси надеялись, что у него не возникнет проблем с адаптацией после украинского этапа карьеры. Однако Джа Джедже не показывал своего максимума, то ли это было связано со слабостью белорусского чемпионата, то ли с отсутствием должной мотивации. В общем, проиграл конкуренцию в составе Игорю Стасевичу и нигерийцу Чигозе Удоджи. Кроме того, ивуарийский форвард провально отыграл в первом туре группового этапа Лиги Европы. Греческий ПАОК забил динамовцам шесть мячей, а Франк был заменен еще в первом тайме. Как и ожидалось, по завершении сезона 2014 года Джа Джедже перекочевал в новый клуб, которым оказался шотландский "Хиберниан", но и в нем надолго не задержался, перебравшись в катарскую команду "Аль-Шахания".
К слову, Франк имеет брата Бриса Джа Джедже, также являющегося воспитанником ПСЖ. Но он не часто менял команды, на его счету выступления за французские "Эвиан", "Марсель". Летом 2016 года перешел в английский "Уотфорд", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Правда, за юношеские сборные Франции не играл. Зато в активе имеет семь игр за сборную Кот-д’Ивуара.
А вот 30-летний Франк Джа Джедже в свое время защищал цвета юношеских и молодежной сборных Франции (37 игр, 25 голов). Становился чемпионом Европы (U-19) 2005 года. Выступал на Олимпиаде-2008 за сборную Кот-д'Ивуара (два матча).
На данный момент находится в расположении "Иртыша", проводящего сборы в Турции. В межсезонье павлодарский клуб покинули 13 игроков. Более подробно за трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Хоть и является воспитанником ПСЖ Франк Джа Джедже, за первую команду провел немного матчей, всего пять. Больше колесил по Франции, играя за "Брест", "Греноболь", "Страсбург", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ниццу". Регулярно выступал за "Гренобль": в 69 матчах забил 15 мячей. В других командах не забивал столько мячей. Даже за одесский "Черноморец", куда перешел летом 2012 года, подписав трехлетний контракт. Кстати, на тот момент его трансфер из "Ниццы" преподносился в том же ключе, что клуб приобрел воспитанника ПСЖ, который в 37 играх за украинскую команду отметился только семью голами. Один из них в ворота "Говерлы" получился на загляденье. Но сути он не менял - нападающий со своими прямыми обязанностями справлялся не лучшим образом.
Вообще, ивуарийскому форварду не сразу удавалось показывать свои лучшие качества. Возможно, из-за того, что его не часто использовали на острие атаки, задвигая на фланг. В связи с этим не всегда попадал в состав. Тем не менее Джедже сделал правильные выводы, то есть не стал упорствовать, а попытался понять, что от него хочет главный тренер Роман Горигорчук. Как результат, форвард свыкся со своей ролью на фланге и начал играть сильнее. Для этого у него было все - физические данные, скорость, координация.
Один из его мячей принес "Черноморцу" победу в дебютном матче группового этапа Лиги Европы против загребского "Динамо". В ходе выездной встречи украинцы уступали 0:1, причем гол пропустили из-за потери мяча Джедже. Футболист "Динамо" Хуниор Фернандес подхватил его, вышел один на один с Дмитрием Безотосным, пробил - вратарь отбил мяч перед собой, и Хуниор добил его в пустые ворота. Несмотря на это, "Черноморец" сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала отличился Алексей Антонов, перешедший впоследствии в "Актобе". Затем забил Джедже. Он, подобно баскетболисту, завис над защитником динамовцев Йосипом Шимуничем и точно головой пробил по воротам. Одесситы выиграли 2:1, а групповой этап завершили на втором месте, выйдя в плей-офф турнира.
Весной 2014 года Франк Джа Джедже вместе с другими легионерами был вынужден покинуть "Черноморец" из-за сложной политической обстановки на Украине. Среди них оказались Пабло Фонтанельо, Маркус Бергер, Лоренцо Риера, Андерсон Сантана. Последние двое, как известно, переберутся в казахстанский чемпионат, подписав контракт с "Кайратом" и "Актобе" соответственно.
Ивуариец же отправился в норвежский "Сарпсборг 08". В этом клубе Франк откровенно заскучал и после 16 игр (три гола) заключил контракт с минским "Динамо". В Беларуси надеялись, что у него не возникнет проблем с адаптацией после украинского этапа карьеры. Однако Джа Джедже не показывал своего максимума, то ли это было связано со слабостью белорусского чемпионата, то ли с отсутствием должной мотивации. В общем, проиграл конкуренцию в составе Игорю Стасевичу и нигерийцу Чигозе Удоджи. Кроме того, ивуарийский форвард провально отыграл в первом туре группового этапа Лиги Европы. Греческий ПАОК забил динамовцам шесть мячей, а Франк был заменен еще в первом тайме. Как и ожидалось, по завершении сезона 2014 года Джа Джедже перекочевал в новый клуб, которым оказался шотландский "Хиберниан", но и в нем надолго не задержался, перебравшись в катарскую команду "Аль-Шахания".
К слову, Франк имеет брата Бриса Джа Джедже, также являющегося воспитанником ПСЖ. Но он не часто менял команды, на его счету выступления за французские "Эвиан", "Марсель". Летом 2016 года перешел в английский "Уотфорд", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Правда, за юношеские сборные Франции не играл. Зато в активе имеет семь игр за сборную Кот-д’Ивуара.
А вот 30-летний Франк Джа Джедже в свое время защищал цвета юношеских и молодежной сборных Франции (37 игр, 25 голов). Становился чемпионом Европы (U-19) 2005 года. Выступал на Олимпиаде-2008 за сборную Кот-д'Ивуара (два матча).
На данный момент находится в расположении "Иртыша", проводящего сборы в Турции. В межсезонье павлодарский клуб покинули 13 игроков. Более подробно за трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".