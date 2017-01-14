"Атырау" подписал опорного полузащитника из Сербии

Для 24-летнего игрока это первый зарубежный клуб в карьере.

Полузащитник "Явора" Йован Джокич в ближайшее время станет игроком "Атырау", передает корреспондент Vesti.kz.

О переходе футболиста сербский клуб объявил на официальной странице в фейсбуке, пожелав ему удачи в дальнейшей карьере.

"Полузащитник Йован Джокич больше не игрок "Явора". Он улетел в Анталию, где подпишет контракт с "Атырау". Мы хотим поблагодарить Йована за его вклад в клуб. Он делал все возможное для команды и был отличным игроком, но для всех нас он запомнится в первую очередь как прекрасный человек. Мы желаем ему удачи в карьере и верим, что однажды он вернется к нам", - говорится в сообщении "Явора".

24-летний серб Джокич играет на позиции опорного полузащитника, но в случае необходимости может действовать и в центре защиты. Ранее он выступал за "Явор" и "Рудар Костолац". За пять сезонов Джокич провел в чемпионате Сербии 90 матчей, в которых забил три гола. В текущем сезоне на его счету один мяч в 19 играх, а его клуб ушел на зимний перерыв на шестом месте из 16 команд.

Ранее "Атырау" пополнили защитники Захар Коробов и Мирас Тулиев, полузащитник Алишер Сулей, нападающий Виталий Ли, а также игроки сборной Грузии Уче Лобжанидзе и Владимир Двалишвили из тбилисского "Динамо". Команду к новому сезону готовит хорватский тренер Зоран Вулич.

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