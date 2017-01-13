"Атырау" подписал контракт с футболистом сборной Грузии

Последний сезон Уча Лобжанидзе провел в тбилисском "Динамо".
Сегодня 11:57
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Фото с сайта ФК "Атырау"
Футбольный клуб "Атырау" подписал контракт с защитником сборной Грузии Учой Лобжанидзе, сообщается на официальном сайте "нефтяников".
"ФК "Атырау", находящийся сейчас на учебно-тренировочных сборах в Турции, заключил контракт с 29-летним грузинским защитником Уча Лобжанидзе", - говорится в сообщении.
Ранее футболист выступал в таких клубах, как "Динамо" (Тбилиси), "Зестафони" (оба - Грузия), "Днепр", "Кривбасс" (оба - Украина) и "Омония" (Кипр). Последний сезон Лобжанидзе провел в тбилисском "Динамо", отыграв за полгода в разных турнирах 17 матчей. В активе у Лобжанидзе 47 матчей за национальную сборную Грузии.