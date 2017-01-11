Отказавший "Зениту". Что нужно знать о потенциальном новичке "Кайрата" Вилли Евсееве

Также на просмотре в алматинском клубе находится ганец Офосу Аппиа.

"Кайрат" готовится к сезону в Турции. На просмотре в команде находятся ганец Офосу Аппиа и уроженец Казахстана Вилли Евсеев. О последнем чуть более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Вилли Евсеев родился в Казахстане, в Темиртау. В 1993 году вместе с родными перебрался в Германию. Семье надо было на что-то жить, поэтому на переезд возлагали большие надежды и, в общем-то, не прогадали. Зарабатывая деньги, отец не забывал о сыне. И устроил его в "Ганновер". Причем все получилось банально. Нашел номер в интернете, позвонил тренеру и договорился о просмотре. На тренировке юному Вильгельму удалось впечатлить тренера и остаться у него в команде, хотя тот не сразу соглашался взять паренька на просмотр.



По признанию Евсеева, он предпочитает играть на позиции "десятки", то есть под нападающими, в роли подносчика снарядов чувствует лучше, чем на любом другом месте, хотя не отказывается сыграть на фланге, если в этом нуждаются тренер и команда. Кстати, товарищеский матч с "Кукеси" потенциальный новичок кайратовцев провел на излюбленной позиции.



Евсеев - достаточно техничный игрок, отлично действует левой ногой. Способен идти в обыгрыш. Также ему нравится игра в пас. Поэтому лучше себя чувствует в "партере", нежели на "втором этаже". Хотя не отрицает того, что нужно подтягивать игру головой.



Поначалу у Евсеева карьера шла по возрастающей. Юношеские сборные Германии (U-17, U-18), "Ганновер", "Винер Нойштадт", "Вольфсбург", "Нюрнберг". Но надолго задержаться в Бундеслиге не довелось. Одна из основных причин - травмы.



Правда, хороший опыт получил в "Австрии", где выступал за "Винер Нойштадт". Не сразу заиграл, но постепенно все чаще начал попадать в состав и в общей сложности провел 20 игр. В восьми из них выходил в основном составе. Голов не забил, зато заработал четыре предупреждения. Какое-то время не играл из-за травмы. Тем не менее австрийцы были заинтересованы в пролонгации контракта, но Вилли решил попытать счастье в "Ганноворе" и, как показала практика, тщетно.



Не получилось и в "Вольсфурге", за его вторую команду играл по "большим праздникам", принял участие всего в четырех играх, проведя в общей сложности на поле 57 минут.



К его чести нужно сказать, Вилли никогда не гнался за большими деньгами. Они для него играли второстепенную роль, тогда как сам футболист хотел получать больше игрового времени. Например, в 2014 году у него была возможность перейти в "Зенит", однако полузащитник не терял надежды заиграть в Германии, на более высоком уровне.



В свое время Евсеева звали в юношескую сборную России, и также был вынужден отказать, поскольку уже выступал за немецкую. При этом готов был выбрать Россию ради выступления в национальной сборной. Увы, вызова не дождался. В то же время не прочь был выступать и за сборную Казахстана, опять же не торопятся ему делать гражданство, что неудивительно. С момента вступления Казахстана в УЕФА через главную команду страны прошли немало натурализованных футболистов, не принесших никакой пользы за редким исключением. А если пройдет просмотр в "Кайрате" и в ходе сезона докажет свою состоятельность, не исключено, еще получит шанс надеть майку национальной сборной. Все в его руках.



Напомним, что "Кайрат" проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. В последнем товарищеском матче алматинцы победили албанский клуб "Кукеси" со счетом 1:0. Победный мяч на 49-й минуте провел Жерар Гоу. В этой встрече также сыграл Вилли Евсеев. За трансферными новостями КПЛ можно следить в нашей "Таблице переходов".