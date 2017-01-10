Сидельников вернулся в "Актобе". Первый номер или "сбитый летчик"?

Голкипер на один год подписал контракт с "красно-белыми".

Вратарь сборной Казахстана Андрей Сидельников последние два сезона толком не играл. Но несмотря на это, "Актобе" заключил с ним соглашение до конца года, передает корреспондент Vesti.kz.



По признанию голкипера, в "Актобе" он намеревался вернуться еще в прошлом году, но в силу разных причин не получилось. Теперь сможет снова надеть свитер "красно-белых". Правда, предстоит заново доказывать состоятельность новому тренерскому штабу и выигрывать конкуренцию у Самата Отарбаева, отыгравшего на неплохом уровне предыдущий сезон.



К голкиперу "Актобе" болельщики относятся по-разному. Одни не забыли его неудачные игры за сборную, другие и вовсе считают, что время Сидельникова прошло. Но как бы то ни было, он неслучайно вернулся в "Актобе". Ведь в этом клубе провел лучший этап своей карьеры. Трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок, а также один раз Кубок Казахстана.







Плюс получил гражданство и возможность дебютировать в национальной сборной, в которой провел 29 игр. Мог бы, наверное, продолжить выступать за актюбинцев, если бы один из предыдущих тренеров Владимир Газзаев был бы в нем заинтересован. Однако в 2014 году своенравный российский специалист отдал предпочтение Стасу Покатилову, не став продлевать контракт с Андреем Сидельниковым.



На тот момент воспитанник московского "Спартака" еще привлекался в сборную Казахстана. Поэтому не имел проблем с дальнейшим трудоустройством. Выбор пал на "Ордабасы". Южан тренировал Виктор Кумыков. И казалось, что под его руководством Сидельников начнет играть стабильно, но в итоге игровое время делил с Сергеем Бойченко. А после того, как в августе на место российского специалиста пришел Бахтияр Байсеитов и вовсе потерял место в основном составе.



Было очевидно, что в межсезонье придется сменить команду, в конце концов Сидельников оказался в "Кайрате". В тот период первым номером у алматинцев считался Владимир Плотников, а достойного сменщика не оказалось. Однако Андрей весь сезон провел на скамейке. Хотя в 13-м туре получил шанс сыграть против "Акжайыка". Надо сказать, что им не воспользовался. Еще в первом тайме допустил две грубейшие ошибки, обернувшиеся голами. Как результат, на 40-й был заменен. При этом кайратовцам удалось не только избежать домашнего конфуза с аутсайдером чемпионата, но и победить со счетом 3:2. Больше в чемпионате Сидельников не играл.







В Актобе другое отношение к футболу и игрокам. Сидельников надеется, что в стане "красно-белых" обретет былую уверенность и, возможно, вторую молодость, а болельщики его поддержат. В целом для самой команды опытный вратарь не помешает. Да, особых нареканий по игре Отарбаева не было, а вот надежный сменщик у него не имелся, хоть и возлагали большие надежды на Станислава Павлова. Воспитанник устькаменогорского футбола не получал постоянной игровой практики, и все идет к тому, что продолжит карьеру в "Астане". Сидельников же постарается долго не засиживаться за спиной Отарбаева, но последнее слово, конечно же, будет за украинским специалистом Игорем Рахаевым.



Как бы в разное время не играл Сидельников, своим опытом и советом он должен помочь "Актобе", где собраны немало молодых футболистов. Если пробьется в состав, то только докажет, что его рано со счетов списали.



Что же до статистики, в КПЛ выступает с 2008 года. За это время провел 162 игры. За сборную Казахстана отыграл 29 встреч, пропустил 41 мяч. Становился чемпионом страны (2008, 2009, 2013), вице-чемпионом (2010, 2014), бронзовым призером (2011, 2012), обладателем Суперкубка Казахстана (2010, 2014), Кубка страны (2008).



За последние два года провел 15 матчей во всех турнирах. С его участием "Ордабасы" выиграл только четыре матча.