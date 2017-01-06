13 футболистов из-за финансовых трудностей покинули "Иртыш"

Несмотря на это, из новичков клуб пополнили пять игроков.
Сегодня 10:59
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Димитров уже сказал, что отработает свой контракт в "Иртыше" до конца. Нет никаких волнений - Давид Лория
- Как преодолеть трудности в футболе. Пример Елдоса Ахметова
- "Иртыш" продлил контракт с Казбеком Гетериевым
Фото с сайта Footboom.kz
13 футболистов покинули "Иртыш" из-за финансовых трудностей, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BTA.bg.
Среди них легионеры Томаш Ирсак, Джиби Фалль, Шота Григалашвили, Игнасио Эррера, Усман Джаллоу, Семир Керла, а также Роман Муртазаев, Елдос Ахметов, Виталий Ли, Антон Цирин и другие. При этом в клуб пришли Илья Воротников, Никита Калмыков, Александр Кислицын, Илья Калинин, Аслан Дарабаев.
Напомним, что в минувшем сезоне "Иртыш" завоевал бронзовые медали чемпионата. Хотя в ходе премьер-лиги болгарский специалист Димитар Димитров неоднократно отмечал о том, что в команде перед игроками образовались долги по зарплате. Позже в клубе подтвердили данную информацию, сообщив при этом, что будет делаться все возможное, чтобы в новый сезон "Иртыш" вступил без задолженностей.
Среди них легионеры Томаш Ирсак, Джиби Фалль, Шота Григалашвили, Игнасио Эррера, Усман Джаллоу, Семир Керла, а также Роман Муртазаев, Елдос Ахметов, Виталий Ли, Антон Цирин и другие. При этом в клуб пришли Илья Воротников, Никита Калмыков, Александр Кислицын, Илья Калинин, Аслан Дарабаев.
Напомним, что в минувшем сезоне "Иртыш" завоевал бронзовые медали чемпионата. Хотя в ходе премьер-лиги болгарский специалист Димитар Димитров неоднократно отмечал о том, что в команде перед игроками образовались долги по зарплате. Позже в клубе подтвердили данную информацию, сообщив при этом, что будет делаться все возможное, чтобы в новый сезон "Иртыш" вступил без задолженностей.