Марат Хайруллин может продолжить карьеру в "Атырау"

Этот футболист - один из самых титулованных в КПЛ.
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Марат Хайруллин. Фото с сайта fcaktobe-fans.kz
32-летний полузащитник Марат Хайруллин, один из самых титулованных футболистов КПЛ, близок к переходу в ФК "Атырау", сообщает KazFootball.kz.
Прошедший сезон футболист провел в кокшетауском "Окжетпесе", за который провел 27 матчей и забил восемь мячей.
Всего же в премьер-лиге Хайруллин сыграл 251 матч и забил 70 мячей. Воспитанник казанского футбола выступает в Казахстане с 2007 года. Девять сезонов он отыграл за "Актобе", являясь лучшим бомбардиром в истории этого клуба. Также Хайруллин четыре раза становился чемпионом Казахстана, дважды и трижды серебряным и бронзовым призером. Является обладателем Кубка и трижды Суперкубка Казахстана.