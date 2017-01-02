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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
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Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
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Бейбарыс Горняк
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Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Покинувшие "Тобол". Где могут продолжить карьеру Хижниченко и Жумаскалиев

Минувший сезон игроки провели за "Тобол", финишировавший на седьмом месте КПЛ.

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Фото с сайта ФК "Тобол"
Фото с сайта ФК "Тобол"

Уход Нурбола Жумаскалиева из "Тобола" в конце 2016 года стал для многих неожиданным. Все-таки лучшие годы игровой карьеры прошли в Костанае, где воспитанник уральского футбола не пожелал оставаться даже в качестве тренера. При этом команду покинул и нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко. Ни тот, ни другой пока не определились с новой командой. А корреспондент Vesti.kz решил прикинуть, где футболисты могут продолжить карьеру.

В случае с Жумаскалиевым не все так просто. Игрок-то возрастной, 35 лет. И немногие из амбициозных клубов готовы держать такого игрока на лавке. Да и Нурбол сам не захочет довольствоваться ролью второстепенного игрока. Поэтому, говоря о дальнейшей игровой карьере, приходят на ум такие клубы, как "Кайсар", "Шахтер", "Алтай", "Акжайык", где он мог быть на первых ролях и со временем завершить карьеру. И Уральск подошел бы как нельзя лучше. Как-никак является воспитанником этого региона.

Интерес к игроку проявляет "Окжетпес". Но тут также не все однозначно. Руководство желает заполучить опытного плеймейкера, а тренерский штаб против его трансфера, так как имеет виды на других футболистов. И в данном случае можно понять Владимира Муханова, не желающего снова просчитаться, сделав ставку на опытных футболистов, как это было с Маратом Хайруллиным, Алибеком Булешевым, Антоном Чичулиным, Александром Кислицыном. За результат отвечать-то главному тренеру. 

В любом случае, без клуба Жумаскалиев не останется. Вопрос лишь в том, как долго собирается играть. Ведь потом мог бы вернуться в "Тобол" и поднабраться опыта в тренерском штабе. Тем более, что намерен впоследствии тренировать.

Что касается Сергея Хижниченко, то как нападающий он трудолюбивый, но мало забивающий. Самую высокую результативность показывал только в карагандинском "Шахтере", когда за два года провел 63 матча и забил 24 гола. Тогда команду тренировал Виктор Кумыков, делавший особый упор на стандарты, где, собственно, и пригодились навыки форварда играть на "втором этаже". В "партере" он смотрится, мягко говоря, не очень, в противном случае "Тобол" бы его не отпустил. 

Вообще в Казахстане немного команд, играющих в стиле карагандинского клуба. В связи с чем Хижниченко не рассматривают такие клубы, как "Астана" и "Кайрат", где форвард должен уметь не только цепляться за мячи, но и обыгрывать соперника один в один, в чем Сергей, конечно же, не силен. Главный его козырь - трудолюбие и возраст. В 25 лет еще хватает силенок носиться по полю за мячом и выигрывать верховую борьбу. Но ему уже будет трудно оказаться в клубе, ведущем гонку за медали. Разве что может пригодиться "Иртышу", нуждающемуся в нападающих после ухода Романа Муртазаева в "Астану". Да и денег в павлодарском клубе немного, чтобы пригласить хорошего форварда из-за границы. Все держится на умении Димитара Димитрова лепить добротную команду из игроков среднего уровня.

По другим сведениям, "Кайсар" не отказался бы от форварда сборной Казахстана. Однако в Кызылорде в трансферной политике не всегда учитывается мнение главного тренера. Не секрет, что футболом в регионе руководят люди, имеющие поверхностное отношение к данному виду спорта. Кого подберут, того и предстоит тренировать. Так что Стойчо Младенову не позавидуешь. Будет подвигом, если болгарский специалист в таких условиях доработает до конца года. 

Естественно, без работы Хижниченко не останется. Вот только найти бы ему свою команду, где и тренеры доверяли бы, и игра строилась бы вокруг него. Пока это единственный казахстанский форвард, регулярно вызывающийся в национальную сборную за отсутствием других достойных кандидатов.

Напомним, что 35-летний Нурбол Жумаскалиев отыграл в составе "Тобола" 16 сезонов, причем большую часть этого времени был капитаном команды. Выступал за костанайский клуб с 2000 по 2011 год и с 2012 года до ноября 2016 года. В 27 матчах последнего чемпионата отличился четыре раза. По завершении сезона главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе отказался от услуг футболиста. 

Также клуб покинул Сергей Хижниченко. За него отыграл всего сезон, проведя 28 игр и забив десять мячей. В чемпионате "Тобол" финишировал на седьмом месте. 

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