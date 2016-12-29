"Кайрат" интересуется капитаном голландского "Витесса"

На решение грузинского защитника может повлиять Кахабер Цхададзе.
Сегодня 13:30
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Кахабер Цхададзе для меня топ-тренер! - полузащитник московского "Спартака"
- "Кайрат" выкупил у "Ростова" трансфер Стаса Покатилова
- Просивший у "Астаны" зарплату в миллион долларов румын может перейти в "Кайрат"
Фото с сайта Sports.ru
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" проявляет интерес к защитнику сборной Грузии и голландского "Витесса" Гураму Кашия, сообщает Voetbalzone.nl.
Несколько лет назад алматинский клуб делал предложение Кашия. Игрока хотел заполучить на тот момент на тот момент главный тренер Владимир Вайсс, но тогда грузин в "Витессе" даже после завершения карьеры. На этот же раз на решение Кашии может повлиять его соотечественник и наставник "Кайрата" Кахабер Цхададзе.
Клубную карьеру 29-летний Кашия начинал в тбилиском "Динамо" в 2003 году, а в 2010 - перешел в голландский "Витесс", где является капитаном. За этот клуб он забил 15 голов в 175 матчах. С 2009 года он играет за национальную сборную Грузии. В ее составе Кашия провел 41 матч и отметился одним забитым мячом.
Помимо "Кайрата" Кашией интересуются ряд зарубежных клубов. Среди них - датский "Мидтьюлланд", турецкий "Трабзонспор" и испанский "Реал Бетис".
Несколько лет назад алматинский клуб делал предложение Кашия. Игрока хотел заполучить на тот момент на тот момент главный тренер Владимир Вайсс, но тогда грузин в "Витессе" даже после завершения карьеры. На этот же раз на решение Кашии может повлиять его соотечественник и наставник "Кайрата" Кахабер Цхададзе.
Клубную карьеру 29-летний Кашия начинал в тбилиском "Динамо" в 2003 году, а в 2010 - перешел в голландский "Витесс", где является капитаном. За этот клуб он забил 15 голов в 175 матчах. С 2009 года он играет за национальную сборную Грузии. В ее составе Кашия провел 41 матч и отметился одним забитым мячом.
Помимо "Кайрата" Кашией интересуются ряд зарубежных клубов. Среди них - датский "Мидтьюлланд", турецкий "Трабзонспор" и испанский "Реал Бетис".