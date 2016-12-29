"Кайрат" интересуется капитаном голландского "Витесса"

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Кайрат" интересуется капитаном голландского "Витесса"

На решение грузинского защитника может повлиять Кахабер Цхададзе.

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1 Комментариев
Фото с сайта Sports.ru
Фото с сайта Sports.ru
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" проявляет интерес к защитнику сборной Грузии и голландского "Витесса" Гураму Кашия, сообщает Voetbalzone.nl.

Несколько лет назад алматинский клуб делал предложение Кашия. Игрока хотел заполучить на тот момент на тот момент главный тренер Владимир Вайсс, но тогда грузин в "Витессе" даже после завершения карьеры. На этот же раз на решение Кашии может повлиять его соотечественник и наставник "Кайрата" Кахабер Цхададзе.

Клубную карьеру 29-летний Кашия начинал в тбилиском "Динамо" в 2003 году, а в 2010 - перешел в голландский "Витесс", где является капитаном. За этот клуб он забил 15 голов в 175 матчах. С 2009 года он играет за национальную сборную Грузии. В ее составе Кашия провел 41 матч и отметился одним забитым мячом.

Помимо "Кайрата" Кашией интересуются ряд зарубежных клубов. Среди них -  датский "Мидтьюлланд", турецкий "Трабзонспор" и испанский "Реал Бетис".
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Комментарии

 
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 14:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Жақсы күшею болар еді келісе алса, келесі Қайратты еурокубоктың топтық кезеңінен көрерміз!
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