Если в Казахстане появится свой "Лестер", ему будут аплодировать даже фанаты "Кайрата" и "Астаны" - специалист

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Если в Казахстане появится свой "Лестер", ему будут аплодировать даже фанаты "Кайрата" и "Астаны" - специалист

Эксперт высказался о новом формате проведения чемпионата по футболу.

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9 Комментариев
Фото со страницы ФК "Кайсар" ВКонтакте
Фото со страницы ФК "Кайсар" ВКонтакте
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил целесообразность решения ПФЛ оставить прежним число участников премьер-лиги

"Новый формат проведения чемпионата с 12 клубами самый оптимальный. Он не подразумевает деления участников на две шестерки, а за ним и деление болельщиков. При этом туров будет 33. Необходимо отдать должное ПФЛ. Считаю, что чемпионат будет зрелищным, хоть и понятно, что середина начнет выпадать. Но больших разрывов быть не должно. По крайней мере, у таких команд, как "Тобол" и "Атырау", сохранится мотивация. И не будет такой ситуации, как с "Актобе", когда попал в первую шестерку и перестал бороться, понимая, что ниже шестого места не опустится.

В то же время удалось сохранить спортивный принцип. Ведь в случае расширения премьер-лиги до 14 команд вернулись бы "Тараз" и "Жетысу", вылетевшие в первую лигу. А так, есть последовательность действий, что очень важно. Это профессиональное отношение, основанное на принятых правилах. Хотя расширять можно и не нарушая правила.

И еще правильно сделали, что последние две команды вылетают, а десятая играет переходной матч с клубом, занявшим третье место в первой лиге. Это шанс для тех же "Жетысу" и "Тараза" вернуться в премьер-лигу в следующем году. Кроме того, это шанс и для других клубов, например, для актауского "Каспия", если, конечно, готов к выступлению в высшей лиге. Это создаст спортивное напряжение для всех участников чемпионата. 

Интрига еще в том, что неизвестно, кто какое место займет по итогам двух кругов. Ведь основная борьба будет вестись именно в них. В третьем уже постараются удержать свои позиции, будет другая стратегия. А если провалились в начале, то в третьем круге будет шанс немного выправить турнирное положение. В любом случае спортивная составляющая никуда не денется.

Действительность всегда сильнее теории. Поэтому посмотрим, как все на самом деле сложится. Может быть какая-нибудь из команд выстрелит. Я вот смотрю, как сейчас "Кайсар" укрепляется. Хорошего тренера пригласил, игроков берет. Видать, серьезные у команды намерения. Правда, первые два места будут за "Астаной" и "Кайратом". Вряд ли кто-то вмешается в их спор. Но если появится казахстанский "Лестер", будем только рады этому, даже болельщики "Астаны" и "Кайрата" будут такому событию аплодировать, хоть и тайно. Тем более в один сезон любая команда способна неожиданно для всех взлететь. Другое дело, что удержать лидирующие позиции в следующем году нелегко. И, как пример, почему бы это не сделать тому же "Кайсару"?  Должно же быть к этому стремление", - рассказал Хасенов.   
 
Добавим, что на общем собрании ПФЛК было принято решение сформировать список участников премьер-лиги из 12 клубов и провести турнир в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.

Также приняты решения о сроке первого трансферного периода в 2017 году: с 11 января по 3 апреля. 
Просмотров: 3295  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Kudyshev Kuat Сегодня 13:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Лестера у нас не будет. в кз мало футболистов
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loko Сегодня 14:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 652
Только вот где сейчас Лестер в чемпионате все знают. Опасно быть Лестером.
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loko Сегодня 14:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 652
А что касается Каспия, так его вообще в ПЛ пускать нельзя. Видели на чём играет клуб? Это же асфальт!!!
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Фанат Сегодня 14:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
Эта сказка не для нас !!!
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Ержан79 Сегодня 14:27
Статус: Профи
Рейтинг: 486
Конечно Астана с Кайратом ближайшие годы будут вести гонку между собой а так в нашей ПЛ нет места Лестеру так как нет условий для развития.
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Fankz Сегодня 15:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3395
Будем аплодировать, и не тайно) ПУСТЬ ТОЛЬКО НАШ "Лестер" появится, отдадим должное мастерству
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Азамат Ибрагимов Сегодня 16:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Арманда жаным арманда оңаша жалғыз қалғанда
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Темирбек Абильдебаев Сегодня 16:26
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Наш " Лестер " то появится ! Вот только это нашим футбольным Боссам не понравится и будет дан приказ - " Убить любой ценой ! " , что наши " Люди в чёрном " выполнят с превеликим удовольствием ! Им это не в диковинку и не в первой. Тут даже Н.Левников будет бессилен что - либо сделать. А простые болельщики они всегда за красивый и чистый футбол, вот только не всем это по душе... Таковы реалии нашего казахстанского футбола !
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Кайсар Казыгулулы Сегодня 17:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Жақсылап қаржыландырса Ертіс ең басты үміткер.
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