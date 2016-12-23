"Астана" отпустила Таната Нусербаева свободным агентом

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:1
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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"Астана" отпустила Таната Нусербаева свободным агентом

В составе столичного клуба форвард провел шесть сезонов и трижды становился чемпионом Казахстана.

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24 Комментария
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
Футболист сборной Казахстана Танат Нусербаев покидает "Астану", сообщает официальный сайт столичного клуба.

Руководство "Астаны" приняло решение отпустить Нусербаева в качестве свободного агента и сезон 2017 года нападающий проведет в другом клубе.

"Танат внес существенный вклад в становление "Астаны", наши успехи и победы. Его роль как капитана и лидера клуба трудно переоценить, ведь Танат был с нами 6 последних сезонов, как раз в этот период и происходило восхождение нашей команды в число ведущих футбольных коллективов Казахстана. Можно смело утверждать, что Нусербаев - один из лучших футболистов страны и один из лидеров национальной сборной. Тем не менее, учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана, мы приняли решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт. Учитывая вклад и заслуги Таната перед нашим клубом, Нусербаев покидает "Астану" в качестве свободного агента.

Благодарим Таната за годы, проведенные в нашей команде, за забитые мячи, за яркие матчи, за те эмоции, которые он нам дарил. От всего сердца желаем Танату успешного продолжения карьеры, а его семье - счастья и благополучия. Мы расстаемся друзьями, и Нусербаев будет всегда желанным гостем для "Астаны", ведь Танат - один из самых ярких игроков в истории нашего клуба", - подчеркнул генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов.

В составе "Астаны" Нусербаев провел шесть сезонов, в которых сыграл 171 матч в чемпионате и Кубке Казахстана, забил 51 мяч и отдал 24 голевые передачи. Также на его счету 24 матча в европейских кубках (три мяча) и 25 игр (два гола) в составе сборной Казахстана.

Титулы и статистика Таната Нусербаева:
3-кратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016).
2-кратный обладатель Кубка Казахстана (2012, 2016).
2-кратный обладатель Суперкубка Казахстана (2011, 2015).
Лучший голеадор в истории ФК "Астана" - 54 забитых мяча.
Имеет второй результат по количеству сыгранных матчей за "Астану" - 195 игр.
Просмотров: 3315  Комментариев: 24
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Комментарии

 
 
Miss MiddleWeight Сегодня 09:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1379
Значит будет за Қайсар. Он же С кызылорды
Ответить -2
 
Fankz Сегодня 12:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
Miss MiddleWeight, какая К-О? он родился в Шымкенте, начинал с "Ордабасы"
Ответить -2
 
Aqmetov Kidirgali Сегодня 09:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Казакты котеру керек.акмактар
Ответить 0
 
Седой из Астаны Сегодня 09:23
Статус: Профи
Рейтинг: 372
Спасибо Танат тебе за всё! Ты лучший нападающий сборной!
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 12:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
Седой из Астаны, ну хоть один чел из Астаны сказал спасибо самому техничному игроку клуба. Жаль, что травмы его замучили. А так, по любому молодец, 6 сезонов за клуб -другие прыгают
Ответить -1
 
Dulat Bayseitov Сегодня 09:26
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
В Шымкент, в Ордабасы. Он в Шымкенте построил крытый мини футб.поле комплекс.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 12:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
Dulat Bayseitov, really? Вот молодец.
Ответить 0
 
stark stark Сегодня 09:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 862
Не плохо смотрелся как капитан команды, но танат, надо больше работать. Желание было, а техники не хватало. Тоже хотелось бы сказать спасибо и удачи в новом клубе!
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 12:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
stark stark, между прочим мнение специалистов - Танат самый техничный игрок клуба. Но вот только в последнее время травмы его преследовали. А так 29 лет ему - еще играть и играть
Ответить -1
 
Нуржігіт Ілесбеков Сегодня 10:31
Статус: Профи
Рейтинг: 322
Спасибо за все кэп!
Ответить 1
 
kumkol service Сегодня 10:40
Статус: Профи
Рейтинг: 322
мда уж, ждите в капитаны шомко деревянного!
Ответить -1
 
Сергей Варчук Сегодня 10:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 595
АсТАНА.. Легенда № 17.. Удачи тебе, Тана, где бы ты не играл!
Ответить 2
 
123 Сегодня 10:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1517
Достойно уходит. Сам понимает что не тянет уровень Астаны.
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Dulat Omar Сегодня 10:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
это его потолок. давайте поблагодарим.
Ответить 0
 
Данияр Мертаев Сегодня 11:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Давно пора было.видать крыша астаны арены дала течь
Ответить -1
 
Тима Сегодня 11:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1632
Правильно он слабый игрок
Ответить -2
 
Fankz Сегодня 12:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3375
Спасибо за игру, Танат. Удачи.
Ответить -1
 
Arman Myrzabaev Сегодня 12:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Шымкентке кайт, ФК Ордабасынын жанкуйерлери оз тулегинин уйге оралганын калайды...
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Кайсар Казыгулулы Сегодня 12:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Сәттлік қай командада болса да!
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Viprin Viprin Сегодня 13:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1042
Деспота лучше бы отпустили, а Танат еще принес бы пользу.
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loko Сегодня 13:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 650
Шымкент максимум сейчас для него. А так Кайсар, Алтай.
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Дюран Дюран Сегодня 13:50
Статус: Профи
Рейтинг: 333
Он на 1000 раз лучше чем этот бревно-модель Кабананга!
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((((( Ж@ньяров Сегодня 14:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
На следующий год ему делать нечего в Астане, тем более подписан Лукаку, есть еще Кабанага, Деспот...Ему лучше вернуться в Орду.
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Doszhan Atemkulov Сегодня 14:43
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Ордабасыга керек жок Танатта Азатта! барар жолы болмаганнан келеди ойыны журмейди
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