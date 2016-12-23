"Астана" отпустила Таната Нусербаева свободным агентом

В составе столичного клуба форвард провел шесть сезонов и трижды становился чемпионом Казахстана.

Фото с сайта ФК "Астана"

Футболист сборной Казахстана Танат Нусербаев покидает "Астану", сообщает официальный сайт столичного клуба.



Руководство "Астаны" приняло решение отпустить Нусербаева в качестве свободного агента и сезон 2017 года нападающий проведет в другом клубе.



"Танат внес существенный вклад в становление "Астаны", наши успехи и победы. Его роль как капитана и лидера клуба трудно переоценить, ведь Танат был с нами 6 последних сезонов, как раз в этот период и происходило восхождение нашей команды в число ведущих футбольных коллективов Казахстана. Можно смело утверждать, что Нусербаев - один из лучших футболистов страны и один из лидеров национальной сборной. Тем не менее, учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана, мы приняли решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт. Учитывая вклад и заслуги Таната перед нашим клубом, Нусербаев покидает "Астану" в качестве свободного агента.



Благодарим Таната за годы, проведенные в нашей команде, за забитые мячи, за яркие матчи, за те эмоции, которые он нам дарил. От всего сердца желаем Танату успешного продолжения карьеры, а его семье - счастья и благополучия. Мы расстаемся друзьями, и Нусербаев будет всегда желанным гостем для "Астаны", ведь Танат - один из самых ярких игроков в истории нашего клуба", - подчеркнул генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов.



В составе "Астаны" Нусербаев провел шесть сезонов, в которых сыграл 171 матч в чемпионате и Кубке Казахстана, забил 51 мяч и отдал 24 голевые передачи. Также на его счету 24 матча в европейских кубках (три мяча) и 25 игр (два гола) в составе сборной Казахстана.



Титулы и статистика Таната Нусербаева:

3-кратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016).

2-кратный обладатель Кубка Казахстана (2012, 2016).

2-кратный обладатель Суперкубка Казахстана (2011, 2015).

Лучший голеадор в истории ФК "Астана" - 54 забитых мяча.

Имеет второй результат по количеству сыгранных матчей за "Астану" - 195 игр.

