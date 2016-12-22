"Тобол" и "Окжетпес" сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча прошла в Костанае.
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Контрольная игра
Тобол - Окжетпес 0:0
Контрольная игра
Тобол - Окжетпес 0:0
В Костанае состоялся товарищеский матч по футболу, в котором местный "Тобол" встретился с кокшетауским "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
За все два тайма команды так и не обменялись голами, хотя обе имели немногочисленные моменты отличиться. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что в следующем товарищеском матче, который состоится 26 декабря, "Тобол" сыграет с "Атырау".