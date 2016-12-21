Гоу поможет сборной Казахстана. Он - зрелый и не уставший от футбола нападающий - специалист

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Гоу поможет сборной Казахстана. Он - зрелый и не уставший от футбола нападающий - специалист

Специалист высказался о возможной натурализации ивуарийского форварда "Кайрата".

Ссылки по теме:

11 Комментариев
Фото с сайта readfootball.com
Фото с сайта readfootball.com

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов не видит ничего плохого в том, если Жерар Гоу будет натурализован в интересах национальной сборной. Тем более нападающий "Кайрата" не против выступления за команду Талгата Байсуфинова, передает корреспондент Vesti.kz

"Времена меняются. Натурализация сейчас не является сверхъестественным явлением и не считается оскорблением патриотических чувств. В разумных пределах можно пойти по этому пути. Если брать футзальный "Кайрат", то благодаря натурализации и добился успеха. Правда, может быть, это не лучшим образом сказалось на воспитании своих игроков, потому что из пяти игроков на площадке трое имеют казахстанские паспорта. Это половина команды. В большом футболе такое не пройдет. Но точечная натурализация, как в случае с Гоу, была бы неплохим решением. Ведь на самом деле у нас нападающих нет. И не на пустом месте такие разговоры зарождаются. Другое дело, многое зависит от "Кайрата", то есть привязки контракта. Как это с Жуковым получилось, подписали его с условием выступать за сборную. Сильные игроки нужны. Дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги, адаптировался к казахстанскому футболу. И если у него имеется личное желание выступать, то почему бы нет? Необходимо идти на новые и продиктованные временем изменения.

По крайней мере, можно надеяться, что Гоу решит проблему атаки. Все-таки в клубе неплохо играл, в еврокубках хорошо смотрелся. По нашим меркам, достаточно квалифицированный футболист. В плане завершения, наверное, лучше него нет в КПЛ. Может зацепиться за мяч, придержать атаку, чтобы из глубины поля вышли партнеры, и отдать им передачу. Возможно, не всегда бьет точно, но моментов у него много. В этом отношении ему потребуется еще поработать. Приглашение в национальную команду послужило бы дополнительной мотивацией к совершенствованию мастерства. Потому что в сборной требования повыше будут, да и соперники у нее другие. В чемпионате же он может себе позволить расслабиться. Поэтому было бы логично натурализовать и тем самым его встряхнуть. Ему 27 лет. Хороший возраст. Зрелый и не уставший от футбола нападающий", - рассказал Хасенов. 

Отметим, что Жерар Гоу выступает за "Кайрат" с 2014 года. В последние два сезона становился лучшим снайпером чемпионата Казахстана (22 мяча). Сам футболист не прочь выступать за сборную Казахстана. 

Просмотров: 2165  Комментариев: 11
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 13:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Не плохой вариант
Ответить 1
 
мади кайыржан Сегодня 13:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Гоу хочеть играть за свою страну .Скорее всего если большой босс Кайрат не убедит его он может уехать.По интервью видно что,все игроки Кайрат уважают Кайрат Боранбаева.
Ответить 0
 
Канатбек Даурен Сегодня 13:45
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
отличная идея! примеру других стран Деку Пепе в Португалии, Сенна, Диего Коста, Тьяго Алькантара в Испаний, Гильерме Марио Фернандес в Россий. Гоу конечно это не Криш или Месси но он усилил бы нападение. А то наши нападающие умеет бит только по воробьям
Ответить 1
 
Allen Tontin Сегодня 14:01
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Давно пора
Ответить 1
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 14:22
Статус: Профи
Рейтинг: 320
хахаха! уахаха! буквально вчера Гоу говорил о мечте играть за свою сборную, а это псевдо специалист говорит о натурализации.
Ответить 0
 
Balg Сегодня 14:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 286
Правильно,пора натурализовать его,опытен и результативен,да и со сборной знаком,опять таки кайратовская связка!
Ответить 0
 
Дюран Дюран Сегодня 14:41
Статус: Профи
Рейтинг: 331
Да ну! Таких как он у нас много! Он же толстый и бегать не умеет. Если бы он хорошо играл то его не выгнали бы из "Краснодара".
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 15:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Дюран Дюран,100/500!!
Ответить 0
 
Дюран Дюран Сегодня 15:00
Статус: Профи
Рейтинг: 331
Натурализовали Марата Хайруллина, Андрея Сидельникова, Генриха Шмидгаля, Константина Энгеля, Александра Меркеля, Бауыржана Джолчиева и что, кто то из них помог нашей сборной?Туфта это всё!!!!
Ответить 0
 
Тима Сегодня 15:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Лучшее кабанагу
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 15:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Гоу с лишним весом,ленивый ,такой кабанчик на убой.Пусть сбросит лишний вес,тогда видно будет.
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть