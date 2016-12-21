Гоу поможет сборной Казахстана. Он - зрелый и не уставший от футбола нападающий - специалист

Специалист высказался о возможной натурализации ивуарийского форварда "Кайрата".

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов не видит ничего плохого в том, если Жерар Гоу будет натурализован в интересах национальной сборной. Тем более нападающий "Кайрата" не против выступления за команду Талгата Байсуфинова, передает корреспондент Vesti.kz.



"Времена меняются. Натурализация сейчас не является сверхъестественным явлением и не считается оскорблением патриотических чувств. В разумных пределах можно пойти по этому пути. Если брать футзальный "Кайрат", то благодаря натурализации и добился успеха. Правда, может быть, это не лучшим образом сказалось на воспитании своих игроков, потому что из пяти игроков на площадке трое имеют казахстанские паспорта. Это половина команды. В большом футболе такое не пройдет. Но точечная натурализация, как в случае с Гоу, была бы неплохим решением. Ведь на самом деле у нас нападающих нет. И не на пустом месте такие разговоры зарождаются. Другое дело, многое зависит от "Кайрата", то есть привязки контракта. Как это с Жуковым получилось, подписали его с условием выступать за сборную. Сильные игроки нужны. Дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги, адаптировался к казахстанскому футболу. И если у него имеется личное желание выступать, то почему бы нет? Необходимо идти на новые и продиктованные временем изменения.



По крайней мере, можно надеяться, что Гоу решит проблему атаки. Все-таки в клубе неплохо играл, в еврокубках хорошо смотрелся. По нашим меркам, достаточно квалифицированный футболист. В плане завершения, наверное, лучше него нет в КПЛ. Может зацепиться за мяч, придержать атаку, чтобы из глубины поля вышли партнеры, и отдать им передачу. Возможно, не всегда бьет точно, но моментов у него много. В этом отношении ему потребуется еще поработать. Приглашение в национальную команду послужило бы дополнительной мотивацией к совершенствованию мастерства. Потому что в сборной требования повыше будут, да и соперники у нее другие. В чемпионате же он может себе позволить расслабиться. Поэтому было бы логично натурализовать и тем самым его встряхнуть. Ему 27 лет. Хороший возраст. Зрелый и не уставший от футбола нападающий", - рассказал Хасенов.



Отметим, что Жерар Гоу выступает за "Кайрат" с 2014 года. В последние два сезона становился лучшим снайпером чемпионата Казахстана (22 мяча). Сам футболист не прочь выступать за сборную Казахстана.