Дмитрий Огай. Возвращение в первую лигу?

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Дмитрий Огай. Возвращение в первую лигу?

Казахстанский специалист ведет переговоры с "Жетысу".

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Фото с сайта Onedivision.ru
Фото с сайта Onedivision.ru
Дмитрий Огай близок к возвращению на тренерскую работу, так как к нему проявил интерес "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, талдыкорганцы вылетели в первую лигу по итогам минувшего чемпионата. Однако может случиться так, что следующий год проведут в премьер-лиге, если Исполком ФФК решит расширить высшую лигу до 14 команд за счет вылетевших из КПЛ "Тараза" и "Жетысу". Даже если все останется как есть, Дмитрий Огай вряд ли откажется от работы в талдыкорганской команде. Прошли времена, когда он мог выбирать команды с хорошим финансовым фундаментом и амбициозными задачами. Хотя в начале 2000-х даже в страшном сне не могло присниться, что один из титулованных казахстанских тренеров будет тренировать клубы вроде "Кайсара" и "Жетысу".   

Тем не менее шансы возвращения на Олимп ему предоставлялись, когда оказывался в "Кайрате" и "Тоболе". Правда, в первом клубе надолго не задержался. И вот, наверное, почему. Огай - специалист старой закалки, на общение с прессой идет неохотно, его команды всегда закрыты, бывали моменты, когда игрокам запрещали давать интервью даже после финальных матчей за Кубок. То есть болельщикам и СМИ приходилось черпать информацию не от клуба, а из других источников. Правда, Дмитрия Огая всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. А на тот момент в "Кайрат" пришло новое руководство с другим подходом к футболу. И сразу начало искать оптимального тренера для команды, более открытого, как модно сейчас говорить, европейской формации.

Как итог, Хосе Перес Серер стал первым тренером-испанцем в истории кайратовцев и казахстанского футбола. Ранее Джон Грегори стал первым тренером-англичанином. В последующем три года в Алматы проработал Владимир Вайсс. К словацкому специалисту можно по-разному относиться, но с ним "Кайрат" показывал весьма зрелищный футбол, а сам Вайсс был всегда со всеми открыт и не боялся высказывать свою точку зрения по трансферным вопросам, чем, собственно, нравился не только болельщикам и журналистам, но и акционерам клуба. Другое дело, что ему не удалось выиграть золотые медали. И все же, это был лучший вариант для "Кайрата" того времени.

В этой связи приходится сожалеть, что у того же Дмитрия Огая ничего не получилось. После "Кайрата" у него был неудачный опыт работы с нижнекамским "Нефтехимиком" - фарм-клубом "Рубина", куда его позвал Курбан Бердыев. Под руководством Огая нижнекамские футболисты заняли только седьмое место в ФНЛ.   

В декабре 2013 года Огай принял уже "Кайсар", только вернувшийся в казахстанскую премьер-лигу. Сезон кызылординцы отыграли очень здорово, заняли пятое место и только по дополнительным показателям уступили "Ордабасы" путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Но в 2015 году игра не задалась (десятое место после 21-го тура), и Огай в июле покинул клуб вместе с директором Русланом Балтиевым, а "Кайсар" финишировал на 12-м месте и вылетел в первую лигу. 

В январе 2016 года Дмитрий Огай возглавил костанайский "Тобол" - спустя десять лет после отъезда из Костаная. Однако в апреле после всего семи туров был освобожден от занимаемой должности. Клуб шел на пятом месте, при
этом выбыл из розыгрыша Кубка Казахстана, проиграв по пенальти на стадии 1/8 финала петропавловскому "Кызыл-Жару СК" из первой лиги, что, в общем-то, и предопределило дальнейшую судьбу специалиста. Вместе с Огаем ушли его ассистенты Руслан Балтиев и Сергей Кулинич. Тем не менее "Тоболу" не удалось попасть в первую шестерку, и в который год подряд завершил чемпионат на седьмом месте. 

Теперь вот "Жетысу". Хочется верить, что Дмитрий Огай приехал в Талдыкорган надолго, а также добьется определенных результатов и тем самым восстановит пошатнувшееся реноме казахстанского тренерского цеха. Ведь Огая от других тренеров всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. С такими качествами он просто обязан дать результат. К тому же, Огай один из немногих отечественных специалистов, кто постоянно стажируется в зарубежных клубах. Человек, желающий прогрессировать, не может работать плохо, хоть зачастую становится заложником собственных ошибок. Надеемся, что в этот раз ему удастся избежать роковых просчетов. 
Просмотров: 1607  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
ермек кожахмет Сегодня 20:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 234
надеюсь что в третий раз будет удачным если есть совесть и зачем таскать балтиева за собой
чтобы опять деньги профукать
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть