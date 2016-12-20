Дмитрий Огай. Возвращение в первую лигу?

Казахстанский специалист ведет переговоры с "Жетысу".
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Фото с сайта Onedivision.ru
Дмитрий Огай близок к возвращению на тренерскую работу, так как к нему проявил интерес "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, талдыкорганцы вылетели в первую лигу по итогам минувшего чемпионата. Однако может случиться так, что следующий год проведут в премьер-лиге, если Исполком ФФК решит расширить высшую лигу до 14 команд за счет вылетевших из КПЛ "Тараза" и "Жетысу". Даже если все останется как есть, Дмитрий Огай вряд ли откажется от работы в талдыкорганской команде. Прошли времена, когда он мог выбирать команды с хорошим финансовым фундаментом и амбициозными задачами. Хотя в начале 2000-х даже в страшном сне не могло присниться, что один из титулованных казахстанских тренеров будет тренировать клубы вроде "Кайсара" и "Жетысу".
Тем не менее шансы возвращения на Олимп ему предоставлялись, когда оказывался в "Кайрате" и "Тоболе". Правда, в первом клубе надолго не задержался. И вот, наверное, почему. Огай - специалист старой закалки, на общение с прессой идет неохотно, его команды всегда закрыты, бывали моменты, когда игрокам запрещали давать интервью даже после финальных матчей за Кубок. То есть болельщикам и СМИ приходилось черпать информацию не от клуба, а из других источников. Правда, Дмитрия Огая всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. А на тот момент в "Кайрат" пришло новое руководство с другим подходом к футболу. И сразу начало искать оптимального тренера для команды, более открытого, как модно сейчас говорить, европейской формации.
Как итог, Хосе Перес Серер стал первым тренером-испанцем в истории кайратовцев и казахстанского футбола. Ранее Джон Грегори стал первым тренером-англичанином. В последующем три года в Алматы проработал Владимир Вайсс. К словацкому специалисту можно по-разному относиться, но с ним "Кайрат" показывал весьма зрелищный футбол, а сам Вайсс был всегда со всеми открыт и не боялся высказывать свою точку зрения по трансферным вопросам, чем, собственно, нравился не только болельщикам и журналистам, но и акционерам клуба. Другое дело, что ему не удалось выиграть золотые медали. И все же, это был лучший вариант для "Кайрата" того времени.
В этой связи приходится сожалеть, что у того же Дмитрия Огая ничего не получилось. После "Кайрата" у него был неудачный опыт работы с нижнекамским "Нефтехимиком" - фарм-клубом "Рубина", куда его позвал Курбан Бердыев. Под руководством Огая нижнекамские футболисты заняли только седьмое место в ФНЛ.
В декабре 2013 года Огай принял уже "Кайсар", только вернувшийся в казахстанскую премьер-лигу. Сезон кызылординцы отыграли очень здорово, заняли пятое место и только по дополнительным показателям уступили "Ордабасы" путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Но в 2015 году игра не задалась (десятое место после 21-го тура), и Огай в июле покинул клуб вместе с директором Русланом Балтиевым, а "Кайсар" финишировал на 12-м месте и вылетел в первую лигу.
В январе 2016 года Дмитрий Огай возглавил костанайский "Тобол" - спустя десять лет после отъезда из Костаная. Однако в апреле после всего семи туров был освобожден от занимаемой должности. Клуб шел на пятом месте, при
этом выбыл из розыгрыша Кубка Казахстана, проиграв по пенальти на стадии 1/8 финала петропавловскому "Кызыл-Жару СК" из первой лиги, что, в общем-то, и предопределило дальнейшую судьбу специалиста. Вместе с Огаем ушли его ассистенты Руслан Балтиев и Сергей Кулинич. Тем не менее "Тоболу" не удалось попасть в первую шестерку, и в который год подряд завершил чемпионат на седьмом месте.
Теперь вот "Жетысу". Хочется верить, что Дмитрий Огай приехал в Талдыкорган надолго, а также добьется определенных результатов и тем самым восстановит пошатнувшееся реноме казахстанского тренерского цеха. Ведь Огая от других тренеров всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. С такими качествами он просто обязан дать результат. К тому же, Огай один из немногих отечественных специалистов, кто постоянно стажируется в зарубежных клубах. Человек, желающий прогрессировать, не может работать плохо, хоть зачастую становится заложником собственных ошибок. Надеемся, что в этот раз ему удастся избежать роковых просчетов.
Как известно, талдыкорганцы вылетели в первую лигу по итогам минувшего чемпионата. Однако может случиться так, что следующий год проведут в премьер-лиге, если Исполком ФФК решит расширить высшую лигу до 14 команд за счет вылетевших из КПЛ "Тараза" и "Жетысу". Даже если все останется как есть, Дмитрий Огай вряд ли откажется от работы в талдыкорганской команде. Прошли времена, когда он мог выбирать команды с хорошим финансовым фундаментом и амбициозными задачами. Хотя в начале 2000-х даже в страшном сне не могло присниться, что один из титулованных казахстанских тренеров будет тренировать клубы вроде "Кайсара" и "Жетысу".
Тем не менее шансы возвращения на Олимп ему предоставлялись, когда оказывался в "Кайрате" и "Тоболе". Правда, в первом клубе надолго не задержался. И вот, наверное, почему. Огай - специалист старой закалки, на общение с прессой идет неохотно, его команды всегда закрыты, бывали моменты, когда игрокам запрещали давать интервью даже после финальных матчей за Кубок. То есть болельщикам и СМИ приходилось черпать информацию не от клуба, а из других источников. Правда, Дмитрия Огая всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. А на тот момент в "Кайрат" пришло новое руководство с другим подходом к футболу. И сразу начало искать оптимального тренера для команды, более открытого, как модно сейчас говорить, европейской формации.
Как итог, Хосе Перес Серер стал первым тренером-испанцем в истории кайратовцев и казахстанского футбола. Ранее Джон Грегори стал первым тренером-англичанином. В последующем три года в Алматы проработал Владимир Вайсс. К словацкому специалисту можно по-разному относиться, но с ним "Кайрат" показывал весьма зрелищный футбол, а сам Вайсс был всегда со всеми открыт и не боялся высказывать свою точку зрения по трансферным вопросам, чем, собственно, нравился не только болельщикам и журналистам, но и акционерам клуба. Другое дело, что ему не удалось выиграть золотые медали. И все же, это был лучший вариант для "Кайрата" того времени.
В этой связи приходится сожалеть, что у того же Дмитрия Огая ничего не получилось. После "Кайрата" у него был неудачный опыт работы с нижнекамским "Нефтехимиком" - фарм-клубом "Рубина", куда его позвал Курбан Бердыев. Под руководством Огая нижнекамские футболисты заняли только седьмое место в ФНЛ.
В декабре 2013 года Огай принял уже "Кайсар", только вернувшийся в казахстанскую премьер-лигу. Сезон кызылординцы отыграли очень здорово, заняли пятое место и только по дополнительным показателям уступили "Ордабасы" путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Но в 2015 году игра не задалась (десятое место после 21-го тура), и Огай в июле покинул клуб вместе с директором Русланом Балтиевым, а "Кайсар" финишировал на 12-м месте и вылетел в первую лигу.
В январе 2016 года Дмитрий Огай возглавил костанайский "Тобол" - спустя десять лет после отъезда из Костаная. Однако в апреле после всего семи туров был освобожден от занимаемой должности. Клуб шел на пятом месте, при
этом выбыл из розыгрыша Кубка Казахстана, проиграв по пенальти на стадии 1/8 финала петропавловскому "Кызыл-Жару СК" из первой лиги, что, в общем-то, и предопределило дальнейшую судьбу специалиста. Вместе с Огаем ушли его ассистенты Руслан Балтиев и Сергей Кулинич. Тем не менее "Тоболу" не удалось попасть в первую шестерку, и в который год подряд завершил чемпионат на седьмом месте.
Теперь вот "Жетысу". Хочется верить, что Дмитрий Огай приехал в Талдыкорган надолго, а также добьется определенных результатов и тем самым восстановит пошатнувшееся реноме казахстанского тренерского цеха. Ведь Огая от других тренеров всегда отличали независимость, рассудительность и деликатность. С такими качествами он просто обязан дать результат. К тому же, Огай один из немногих отечественных специалистов, кто постоянно стажируется в зарубежных клубах. Человек, желающий прогрессировать, не может работать плохо, хоть зачастую становится заложником собственных ошибок. Надеемся, что в этот раз ему удастся избежать роковых просчетов.