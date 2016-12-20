Лучший бомбардир чемпионата Румынии может перейти в "Астану"

Клуб из Польши предлагает ему зарплату 30 000 евро в месяц.
20 декабря 20:34
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Аздрен Лулаку. mirceamester.ro
Нападающий "Газ Метана" и сборной Албании Аздрен Лулаку может перейти в "Астану", сообщает DailyNews.al.
Форвард забил уже 16 голов в этом сезоне и пока является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии.
В зимнее трансферное окно Лулаку может сменить клуб. Им интересуются бухарестские "Стяуа" и "Динамо", польские "Легия" и "Лех", а также болгарский "Левски", но самое выгодное предложение и клубу, и игроку готова сделать "Астана". Контракт Лулаку с "Газ Метаном" рассчитан до июня 2017 года.
По данным портала Libertatea.ro, "Лех" предложил Лулаку зарплату 30 000 евро, что в десять раз больше его нынешнего оклада.
28-летний Лулаку родился в Косово, но в детстве из-за войны бежал вместе с родителями в Италию. С 2004 по 2012 год албанец играл за клубы из низших итальянских лиг, а затем переехал в чемпионат соседней Румынии, где выступал за "Газ Метан" и "КСМС Яссы".
В октябре Лулаку дебютировал в сборной Албании. Он вышел в стартовом составе в матчах с Лихтенштейном (2:0) и Израилем (0:3), но оба раза был заменен во втором тайме.
Интересно, что с 16 лет до 21 года Лулаку совмещал футбол с работой официанта в ресторане.
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
Форвард забил уже 16 голов в этом сезоне и пока является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии.
В зимнее трансферное окно Лулаку может сменить клуб. Им интересуются бухарестские "Стяуа" и "Динамо", польские "Легия" и "Лех", а также болгарский "Левски", но самое выгодное предложение и клубу, и игроку готова сделать "Астана". Контракт Лулаку с "Газ Метаном" рассчитан до июня 2017 года.
По данным портала Libertatea.ro, "Лех" предложил Лулаку зарплату 30 000 евро, что в десять раз больше его нынешнего оклада.
28-летний Лулаку родился в Косово, но в детстве из-за войны бежал вместе с родителями в Италию. С 2004 по 2012 год албанец играл за клубы из низших итальянских лиг, а затем переехал в чемпионат соседней Румынии, где выступал за "Газ Метан" и "КСМС Яссы".
В октябре Лулаку дебютировал в сборной Албании. Он вышел в стартовом составе в матчах с Лихтенштейном (2:0) и Израилем (0:3), но оба раза был заменен во втором тайме.
Интересно, что с 16 лет до 21 года Лулаку совмещал футбол с работой официанта в ресторане.
Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".