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Лучший бомбардир чемпионата Румынии может перейти в "Астану"

Клуб из Польши предлагает ему зарплату 30 000 евро в месяц.

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12 Комментариев
Аздрен Лулаку. mirceamester.ro
Аздрен Лулаку. mirceamester.ro
Нападающий "Газ Метана" и сборной Албании Аздрен Лулаку может перейти в "Астану", сообщает DailyNews.al.

Форвард забил уже 16 голов в этом сезоне и пока является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. 

В зимнее трансферное окно Лулаку может сменить клуб. Им интересуются бухарестские "Стяуа" и "Динамо", польские "Легия" и "Лех", а также болгарский "Левски", но самое выгодное предложение и клубу, и игроку готова сделать "Астана". Контракт Лулаку с "Газ Метаном" рассчитан до июня 2017 года. 

По данным портала Libertatea.ro, "Лех" предложил Лулаку зарплату 30 000 евро, что в десять раз больше его нынешнего оклада. 

28-летний Лулаку родился в Косово, но в детстве из-за войны бежал вместе с родителями в Италию. С 2004 по 2012 год албанец играл за клубы из низших итальянских лиг, а затем переехал в чемпионат соседней Румынии, где выступал за "Газ Метан" и "КСМС Яссы". 

В октябре Лулаку дебютировал в сборной Албании. Он вышел в стартовом составе в матчах с Лихтенштейном (2:0) и Израилем (0:3), но оба раза был заменен во втором тайме. 

Интересно, что с 16 лет до 21 года Лулаку совмещал футбол с работой официанта в ресторане. 





Со всеми трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов". 
Просмотров: 3147  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Вася Злобин 20 декабря 20:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
я получаю 90 000 тенге почему человек с другой страны то есть иностранец должен более 30 000 евро, меня за переход на красный свет оштрафавали на 5 МРП 10 000 тенге почему я должен плотить ему зарплату?у меня 3 тое детей почему я должен отдать 12% государству за то что только сходил на свадьбу не борогозил не буянил или мне на себя наложить руки?
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Fankz 20 декабря 21:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3368
Вася Злобин, почему у тебя такая з/п? Нет образования? не ищешь новых возможностей?, просто бюджетник? Как ты можешь получать такие деньги, имея 3-х детей? Что предпринимаешь?
P.S. не нарушай ПДД
Ответить -3
 
Тип в красной робе 20 декабря 21:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Вася Злобин,ему же 30 000 евро предложил Лех,а не Астана?!..у "лучшие условия" могут заключаться не в деньгах....
Ответить -2
 
Алтай Калимов 20 декабря 21:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1165
Тип в красной робе,лучших условий у Астаны НЕТ!))) КРОМЕ ПОГОДЫ МЕРЗКОЙ!
Ответить -4
 
Steppenwolf !!! Вчера 00:12
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Вася Злобин,.....Васяня , играй лучше него и получай свои 30000 евро !!!
Ответить 0
 
123 20 декабря 21:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1516
Хорош
Ответить -1
 
Данияр Мертаев 20 декабря 21:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Кто знает.какой он.не мешок надеюсь
Ответить -2
 
Zhasulan Shalkharbayev 20 декабря 22:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 116
По нарезке не очень. Хочеться чтобы в КЗ приезжали действительно хорошие легионеры. А так по нарезке с youtube-канала Goal.kz Кукеев намного лучше его.
Ответить -3
 
Кайсар Казыгулулы 20 декабря 23:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Шын мәнінде күшейтсе, алуға болады ғой!
Ответить -2
 
Данияр Савицкий Вчера 08:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 236
не плох, но будет ли так же пахать в КПЛ не известно
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Арман Добалов Вчера 13:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Таких как Вася Злобин у нас полстраны,по трое детей у каждого, а какая-то часть бюджета тратится на зарплаты футболистов , которые ничего особенного не показывают и честь страны толком не защищают т.е. не соразмерно, платить им нужно от дохода от посещаемости стадионов и около футбольной индустрии.Если в стране у большей части населения будут зарплаты хотя бы по 150 000 тенге , то найдется интерес , время и средства посещять матчи местного чемпионата.
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Жан Костанай Вчера 15:16
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Арман , Истину говоришь.
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