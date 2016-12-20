Как преодолеть трудности в футболе. Пример Елдоса Ахметова

Уверенная игра экс-запасного "Астаны" позволила ему подписать контракт с "Кайратом".

Осень 2015 года. Елдос Ахметов в очередной раз сидел на скамейке запасных и, наблюдая за победой своего клуба в рамках премьер-лиги (с кем играли - не суть важно), вероятно, уже вовсю подумывал над своим уходом из "Астаны". Конечно, вскоре ему представился шанс выйти на поле на самом "Висенте Кальдероне" против знаменитого "Атлетико" в рамках Лиги чемпионов, да еще и в основном составе. Только радости было не много, ведь это произошло лишь потому, что главный тренер астанчан Станимир Стойлов группу основных игроков оставил дома в Астане, включая главного конкурента Елдоса - Дмитрия Шомко. Сам Ахметов, Щеткин, Дедечко и другие резервные футболисты, получившие шанс, старались, однако все понимали, что между ними и мадридцами большая пропасть, если говорить о мастерстве. Никто не спорит с тем, что и основа чемпионов Казахстана вряд ли увезла бы из Испании хотя бы одно очко, однако эти футболисты были сыгранней и чувствовали доверие болгарского тренера. Этого доверия не хватало запасным игрокам. Оттого и излишняя нервозность (добавьте порцию нехватки международных матчей) на поле.

В тех матчах чемпионата, в которых 25-летний защитник принимал участие (особенно во время длительной дисквалификации Шомко), обедни он не портил, однако Стойлов все равно был недоволен. Пресса Ахметова любила, ведь в интервью Елдос практически никому не отказывал. Обожали его и болельщики - за простоту и искренность. Были среди фанатов и те, кто откровенно говоря посмеивался над ним, имея в виду разницу в количестве раздаваемых интервью и проведенных матчей на поле. Звездной болезнью футболист не страдал, хотя частенько попадал в различные хит-парады, пусть и в области шоу-бизнеса.

Только видел себя Ахметов лишь на футбольном поле в качестве основного защитника. После трех лет просиживания на скамейке запасных в "Астане" предложений было не очень-то и много. В 2014-м появился один вариант с российским клубом, однако нужно было ехать на просмотр. Елдос решил, что необходимо прежде всего доказать свою состоятельность в Казахстане. Да, в национальную сборную его вызывали достаточно часто, однако на поле он не выходил по той же причине, что и в клубе - сильный конкурент на левом фланге. Правда, у Ахметова есть одно преимущество - он на рассвете карьеры попробовал себя на всех позициях защиты и прослыл универсальным игроком. Наверное, об этом факте знал и Димитар Димитров, приглашая его в "Иртыш". Для Ахметова эта команда была не чужой. Скорее даже ближе, чем "Тараз" из родного города, который доверял Елдосу намного меньше.

Только уехав на сборы в Турцию с "Иртышом" и потренировавшись там несколько дней, он получил плохую новость из дома - после продолжительной болезни ушел из жизни отец. Тренироваться в такой ситуации было невыносимо тяжело. Футбол отходит на второй план. Простившись с родным человеком, Елдос собрался с мыслями и стал пахать на тренировках, ведь на левом фланге павлодарского клуба уже имелась практически стопроцентная кандидатура - местный игрок Григорий Сартаков. Между прочим, основной защитник молодежной сборной, в которой несколько лет назад стабильно играл и Ахметов. Конкуренцию у него выиграть не составило труда, учитывая, что с нынешнего года молодые футболисты, называемые лимитчиками, не имели стабильного места в основном составе.

В стартовых турах Елдосу удалось забить сразу два мяча и присоединиться к группе бомбардиров чемпионата. Впереди на его же фланге выступал Гогита Гогуа, ярче всех начавший сезон в Казахстане. Он подбадривал своего более молодого коллегу, где-то подсказывал. Ахметов беспрекословно все выполнял и стал признаваться лучшим на своей позиции. Если в "Астане" он довольно редко подключался к атакам, то в "Иртыше" вперед ходил уже смело. Димитрову нравилось, когда футболисты быстро переключаются и молниеносно меняют позиции. Еще один пример - Сергей Малый, за один круг забивший два мяча. Такой оживленный футбол позволил павлодарцам включиться в чемпионскую гонку. Почему в итоге не удалось побороться хотя бы за "серебро" - другой вопрос. Об этом наставник "Иртыша" в прессе говорил не раз. Если вспомнить навскидку, то это уход лидера Гогуа, основного защитника Малого, побег Усмана Джаллоу, многочисленные травмы, короткая скамейка запасных и наконец, многомесячная задержка заработной платы.

Оставшиеся в строю футболисты "Иртыша" старались о проблемах не думать. Как обычно, надежен был на последнем рубеже голкипер и капитан Давид Лория, окрыленный возвращением в сборную, заматерел Руслан Есимов, цементировал оборону Георгас Фрейдгеймас, набрал форму Фонсека, стабильно забивал Роман Муртазаев.

Став основным защитником и в сборной, правда, уже на правом фланге, Елдос вскоре столкнулся с еще одной проблемой. 25 июня, домашний матч против "Жетысу", 55-я минута матча. Елдос как обычно принял мяч на своем фланге и попытался сместиться в центр. Да вот только его грубо остановил полузащитник соперника Вадим Боровский, тут же получивший вторую желтую карточку. Несколько минут игрок "Иртыша" лежал на газоне, пока его не унесли на носилках.

На повторе видно, как игрок "Жетысу" умышленно сыграл в ногу Елдоса. Тяжелую травму Ахметова тут же начали сравнивать с повреждением, полученным его земляком Конысбаевым в Китае пару недель назад. Только Улану повезло меньше. Пройдя курс лечения в Италии, уже в конце лета Елдос вполне был готов выйти на поле в майке павлодарского клуба. Правда, Димитров не спешил рисковать, оставляя его в запасе. Вдобавок, разыгрался его конкурент Сартаков, наконец, получивший игровую практику.

Вернулся Ахметов на футбольное поле уже в составе национальной команды в Бишкеке. Было заметно, что форму он еще не набрал, хоть и провел в игре против Киргизии все 90 минут. Внес свой вклад Елдос и двух удачных матчах на "Астана Арене" против Польши и Румынии. Несмотря на ошибки, в целом защитник сыграл весьма качественно. Особенно если учитывать, что по ходу сезона ему пришлось поиграть на трех позициях в защите, что сделать сложно даже многим топовым европейским игрокам.

В оставшихся матчах сезона "Иртыш" отчаянно боролся за "бронзу" и, вопреки многим отрицательным факторам, которые складывались не в пользу павлодарцев, команда Димитрова добилась своего. Сам Ахметов смог доказать, что за три года отсутствия постоянной практики не разучился играть в футбол. За весь сезон он сумел забить четыре мяча и сделать три голевые передачи, что считается отличным результатом для защитника. Согласно статистическим показателям компании Instat, которая обслуживает практически все клубы премьер-лиги, по полезности действий Ахметов оказался на 14 месте среди более чем 300 футболистов в чемпионате. Если брать защитников, то он стал одним из бьющих - десять ударов в створ при 35 попытках за весь сезон. По количеству отборов, перехватов мяча в собственной штрафной и выигранных единоборств Ахметов также в числе лидеров.

Наверняка "Кайрат", который решился подписать с ним долгосрочный контракт, тщательно проанализировал игру футболиста в течение всего сезона. Конечно, на левом фланге у него в конкурентах Гафуржан Суюмбаев, проведший свой самый удачный сезон в карьере, однако при необходимости Ахметов может сыграть как справа, так и в центре. Впрочем, к трудностям ему не привыкать. И нет сомнений, что за свое место Елдос будет биться до последнего. Главное - лишь чуточка доверия.

В материале использованы фото Vesti.kz, uefa.com, ФК "Иртыш" и ФК "Кайрат"