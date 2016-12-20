Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси стал жертвой вооруженного ограбления в Гане

Футболист вернулся на родину на рождественские праздники.
20 декабря 07:45
8 Комментариев
Патрик Твумаси. Фото с сайта fanatik.com.tr
Нападающий столичной "Астаны" Патрик Твумаси стал жертвой вооруженного ограбления в столице Ганы городе Аккра, сообщает Ghana Sports Online.
22-летний футболист вернулся на родину на рождественские праздники. Вооруженные люди ворвались в дом Твумаси, расположенный в районе Ист Легон Хиллс.
По словам футболиста, злоумышленники угрожали ему и его семье пистолетом и забрали из дома все деньги и ценные вещи, после чего ушли. Полиция начала расследование по факту ограбления.
"Спасибо Богу, что я и моя семья были этой ночью в безопасности после этого ограбления. Я не рад этому событию, но слава Богу, что все члены моей семьи в безопасности. Нападавшие пришли с оружием и забрали деньги и всякие вещи. Но у нас есть жизнь. Это все", - написал Твумаси в своем Instagram.
22-летний футболист вернулся на родину на рождественские праздники. Вооруженные люди ворвались в дом Твумаси, расположенный в районе Ист Легон Хиллс.
По словам футболиста, злоумышленники угрожали ему и его семье пистолетом и забрали из дома все деньги и ценные вещи, после чего ушли. Полиция начала расследование по факту ограбления.
"Спасибо Богу, что я и моя семья были этой ночью в безопасности после этого ограбления. Я не рад этому событию, но слава Богу, что все члены моей семьи в безопасности. Нападавшие пришли с оружием и забрали деньги и всякие вещи. Но у нас есть жизнь. Это все", - написал Твумаси в своем Instagram.