Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси стал жертвой вооруженного ограбления в Гане

Футболист вернулся на родину на рождественские праздники.

Thank God me and my family's was safe today's midnight from these amrobers. Not so happy for this incidents but Thank God all the family members are all safe in the name of God hey came with guns they take.an all a lot of stuff. By we have life.thats all Фото опубликовано Patrick Twumasi23 Official (@patrick_twumasi) Дек 19 2016 в 11:07 PST

Нападающий столичной "Астаны"стал жертвой вооруженного ограбления в столице Ганы городе Аккра, сообщает Ghana Sports Online.22-летний футболист вернулся на родину на рождественские праздники. Вооруженные люди ворвались в дом Твумаси, расположенный в районе Ист Легон Хиллс.По словам футболиста, злоумышленники угрожали ему и его семье пистолетом и забрали из дома все деньги и ценные вещи, после чего ушли. Полиция начала расследование по факту ограбления."Спасибо Богу, что я и моя семья были этой ночью в безопасности после этого ограбления. Я не рад этому событию, но слава Богу, что все члены моей семьи в безопасности. Нападавшие пришли с оружием и забрали деньги и всякие вещи. Но у нас есть жизнь. Это все", - написал Твумаси в своем Instagram.