Улан Рыскул одержал волевую победу над Айбеком Нугымаровым и стал вторым финалистом "Казахстан Барысы-2017"

Победитель турнира получит 25 миллионов тенге.
Сегодня 18:19
Фото: Vesti.kz/ Жигер Абенов
Улан Рыскул стал вторым участником финала "Казахстан Барысы-2017", передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором полуфинале состязания встречались два победителя турнира разных лет - Айбек Нугымаров и Улан Рыскул. Волевую победу по очкам одержал первый чемпион состязания.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.
Во втором полуфинале состязания встречались два победителя турнира разных лет - Айбек Нугымаров и Улан Рыскул. Волевую победу по очкам одержал первый чемпион состязания.
За каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. По итогам турнира чемпион получит 25 миллионов тенге, а его тренер - три с половиной миллиона. Второе место - пять с половиной миллионов тенге, а третье - один миллион 800 тысяч. Также они получат специальные пояса и трофей "Тайтуяк".
Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе "Казахстан Барысы" проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев.