Казахстанская дзюдоистка Галбадрах Отгонцэцэг завоевала "серебро" на Гран-при в Гааге

Призовой фонд турнира составил 100 тысяч долларов.
18 ноября 07:17
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Фото с сайта fdk.kz
Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала серебряным призером на Гран-при по дзюдо в Гааге с призовым фондом в 100 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале весовой категории до 48 килограммов Отгонцэцэг проиграла приме легчайшего веса - Дарье Билодид (ваза-ари в активе украинки).
Стоит отметить, что это заключительной коммерческий турнир серии Grand Prix в нынешнем году. Ряд ведущих дзюдоистов мира принимали участие в голландском Гран-при.
Отметим, что Галбадрах Отгонцэцэг является бронзовой призеркой Летних Игр в Рио-де-Жанейро-2016. Также имеет следующие достижения: бронзовая (2011) и серебряная (2012) призерка Кубка мира, двукратная серебряная призерка "Большого Шлема" (2013), серебряная призерка открытого Кубка Европы (2013), пятикратная бронзовая призерка Гран-при (2012 - 1, 2014 - 4), серебряная призерка (2013) и победительница Гран-при (2014, Астана). Участница двух взрослых чемпионатов мира (2014, 2015). С января 2015 года выступает за Казахстан.
В финале весовой категории до 48 килограммов Отгонцэцэг проиграла приме легчайшего веса - Дарье Билодид (ваза-ари в активе украинки).
Стоит отметить, что это заключительной коммерческий турнир серии Grand Prix в нынешнем году. Ряд ведущих дзюдоистов мира принимали участие в голландском Гран-при.
Отметим, что Галбадрах Отгонцэцэг является бронзовой призеркой Летних Игр в Рио-де-Жанейро-2016. Также имеет следующие достижения: бронзовая (2011) и серебряная (2012) призерка Кубка мира, двукратная серебряная призерка "Большого Шлема" (2013), серебряная призерка открытого Кубка Европы (2013), пятикратная бронзовая призерка Гран-при (2012 - 1, 2014 - 4), серебряная призерка (2013) и победительница Гран-при (2014, Астана). Участница двух взрослых чемпионатов мира (2014, 2015). С января 2015 года выступает за Казахстан.