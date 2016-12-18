"Милан" в серии пенальти победил "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

Игра проходила в Катаре на стадионе "Аль Садд".
Сегодня 07:30
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Фото с сайта Sportbox.ru
Матч за Суперкубок Италии между "Миланом" и "Ювентусом" проходил в Катаре и завершился победой миланского клуба в серии пенальти, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 18-й минуте счет открыл Джорджо Кьеллини, а спустя 20 минут футболист "Милана" Джакомо Бонавентура провел ответный мяч. В дополнительное время командам не удалось выявить сильнейшего, а вот в серии пенальти удача сопутствовала "Милану" - 4:3.
Таким образом, миланский клуб в седьмой раз стал обладателем данного почетного трофея и тем самым догнал туринцев по этому показателю.
В чемпионате Италии "Ювентус" идет на первом месте, тогда как "Милан" только пятым и от первой строчки отстает на девять очков.
Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 18-й минуте счет открыл Джорджо Кьеллини, а спустя 20 минут футболист "Милана" Джакомо Бонавентура провел ответный мяч. В дополнительное время командам не удалось выявить сильнейшего, а вот в серии пенальти удача сопутствовала "Милану" - 4:3.
Таким образом, миланский клуб в седьмой раз стал обладателем данного почетного трофея и тем самым догнал туринцев по этому показателю.
В чемпионате Италии "Ювентус" идет на первом месте, тогда как "Милан" только пятым и от первой строчки отстает на девять очков.