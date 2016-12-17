В США 18 спортсменок подали в суд на врача олимпийской сборной за домогательства

Мужчина уже находится под следствием по делу о детской порнографии.

Бывшего врача олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассара обвиняют в сексуальных домогательствах. Как передает "Чемпионат.сом", в суд обратилось 18 спортсменок.

По словам пострадавших, врач занимался домогательствами на протяжении 20 лет под предлогом медицинских обследований. Причем среди пострадавших оказались не только гимнастки, но и представительницы софтбола, баскетбола, футбола, фигурного катания и плавания.

Отмечается, что врач, которого обвиняют спортсменки, уже находится под следствием с декабря 2016 года по делу, связанному с детской порнографией.