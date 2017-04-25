Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице напряженная, и неизвестно, что еще будет - Михайлис

Форвард забил первую шайбу на ЧМ.
Ссылки по теме:
- Поражение от Казахстана стоило сборной Украины по хоккею понижения в классе
- Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и одержала третью победу на чемпионате мира
- Лифт сломался? Сборная Казахстана по хоккею рискует впервые с 2009 года остаться в первом дивизионе
- Аскар Мамин прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ в Киеве
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис, забросивший свою первую шайбу на чемпионате мира в матче против Украины, отметил, что команда настраивается только на выход в элиту, сообщает Шайба.kz.
- Матч был непростой, но хорошо, что победили. Впереди еще одна игра. Отдохнем, подготовимся и будем играть в полную силу. Больше выбора у нас нет.
- Какие чувства от чемпионата мира?
- Чемпионат мира еще не закончился, поэтому каких-то особенных чувств нет. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице напряженная, и неизвестно, что еще будет. Но мы будем настраиваться только на то, чтобы выйти в элиту.
- Почему потеряли очки в матчах с Южной Кореей и Польшей?
- Тяжело сказать. Команда серьезно готовится ко всем играм. Настрой на всех соперников одинаковый. На чемпионате мира нет слабых команд. Наверное, корейцы в том матче больше хотели победить. Мы, видимо, расслабились, из-за чего пропустили, а потом тяжело было отыгрываться. В матче с Польшей не удавалось забить. Шайба не идет в ворота, ничего не получается, пасы неточные. Такое бывает.
- Кажется, у тебя стало больше игрового времени?
- Да, мне дают играть. Когда больше играешь с шайбой, больше создаешь моментов, появляется уверенность в своих действиях.
Напомним, в последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
На данный момент с 9 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже по четыре матча, тогда как другие команды - по три. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться тут.