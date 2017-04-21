Букмекеры уверены в победе Казахстана над Южной Кореей на ЧМ в Киеве

Матч начнется в 20:00.
Сегодня 13:37
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Фото с сайта iihf.com
Сегодня, 23 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч на чемпионате в первом дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Эта игра начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Аналитики Tennisi.kz выставили следующие коэффициенты: победа Казахстана - 1.21, ничья - 6.60, победа Австрии - 8.60.
Отметим, что команды, занявшие первое и второе места на ЧМ в Киеве, в 2018 году выступят в элитном дивизионе. В турнире также принимают участие сборные Украины, Польши, Австрии, Венгрии и Южной Кореи.
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