Команда Эдуарда Занковца продолжает подготовку к чемпионату мира.
Вчера 01:21
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Сборная Казахстана по хоккею победила Словению в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи в Любляне завершилось со счетом 1:1. В овертайме команды также не выявили победителя, а в серии буллитов точнее были гости.
Сборная Казахстана вышла вперед на 11-й минуте, когда в большинстве с передачи Вячеслава Трясунова отличился защитник Дмитрий Степанов.
Сравнять счет словенцы смогли во втором периоде. Хозяева воспользовались большинством и поразили ворота Виталия Колесника на 37-й минуте.
После овертайма команды приступили к серии буллитов, где нанесли по два броска. У Казахстана свои попытки реализовали Найджел Доус и Роман Старченко, а словенцы оба раза не смогли поразить ворота Колесника.
Состав сборной Казахстана в матче со Словенией:
Вратари: Колесник (Бояркин);
Доус - Бойд - Боченски, Семенов - Савченко;
Пушкарев - Сен-Пьер - Панюков, Степанов - Трясунов;
Старченко - Сагадеев - Маркелов, Липин - Полохов;
Иванов - Кучин - Худяков, Лакиза - Бельгибаев.
Теперь сборная Казахстана отправится в Италию, где 19 апреля проведет товарищеский матч с местной сборной. Стоит отметить, что и Словения, и Италия в мае сыграют на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Сборная Казахстана же готовится к ЧМ в группе А первого дивизиона, который пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путевки в элиту вместе с командой Эдуарда Занковца поборются Украина, Австрия, Польша, Венгрия и Южная Корея.
Основное время встречи в Любляне завершилось со счетом 1:1. В овертайме команды также не выявили победителя, а в серии буллитов точнее были гости.
Сборная Казахстана вышла вперед на 11-й минуте, когда в большинстве с передачи Вячеслава Трясунова отличился защитник Дмитрий Степанов.
Сравнять счет словенцы смогли во втором периоде. Хозяева воспользовались большинством и поразили ворота Виталия Колесника на 37-й минуте.
После овертайма команды приступили к серии буллитов, где нанесли по два броска. У Казахстана свои попытки реализовали Найджел Доус и Роман Старченко, а словенцы оба раза не смогли поразить ворота Колесника.
Состав сборной Казахстана в матче со Словенией:
Вратари: Колесник (Бояркин);
Доус - Бойд - Боченски, Семенов - Савченко;
Пушкарев - Сен-Пьер - Панюков, Степанов - Трясунов;
Старченко - Сагадеев - Маркелов, Липин - Полохов;
Иванов - Кучин - Худяков, Лакиза - Бельгибаев.
Теперь сборная Казахстана отправится в Италию, где 19 апреля проведет товарищеский матч с местной сборной. Стоит отметить, что и Словения, и Италия в мае сыграют на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Сборная Казахстана же готовится к ЧМ в группе А первого дивизиона, который пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путевки в элиту вместе с командой Эдуарда Занковца поборются Украина, Австрия, Польша, Венгрия и Южная Корея.