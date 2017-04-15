Казахстанец признан лучшим вратарем юниорского чемпионата мира по хоккею

Казахстанцы разгромили лидера группы, но не вышли в ТОП-дивизион.
14 апреля 13:51
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Фото с сайта shaiba.kz
Директорат юниорского чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона назвал лучших игроков турнира.
Как сообщает "Шайба.kz", лучшим вратарем признан кипер сборной Казахстана Демид Еремеев. В трех матчах он пропустил три шайбы, процент отраженных бросков - 96,84, коэффициент надежности - 1.
Напомним, сборная Казахстана завоевала "серебро" чемпионата. В последнем матче команда разгромила лидера дивизиона Францию, но уступила ей путевку в ТОП-дивизион.