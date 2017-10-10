Тренер "Астаны" заменил вратаря в матче чемпионата Казахстана по хоккею

Он рано завершил карьеру хоккеиста.
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Игорь Черников. Фото с сайта shaiba.kz
Уникальный случай произошел в матче чемпионата Казахстана по хоккею между "Астаной" и "Иртышом".
Как сообщает "Шайба.kz", в третьем периоде тренер "Астаны" Игорь Черников вышел на лед и сыграл в воротах своей команды. В итоге он пропустил две шайбы, а хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:8.
28-летний Черников работает в тренерском штабе "Астаны" с 2015 года. В прошлом сезоне он несколько матчей был исполняющим обязанности главного тренера. Как игрок Черников выступал за "Горняк" из Рудного, но рано завершил карьеру.
Как сообщает "Шайба.kz", в третьем периоде тренер "Астаны" Игорь Черников вышел на лед и сыграл в воротах своей команды. В итоге он пропустил две шайбы, а хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 1:8.
28-летний Черников работает в тренерском штабе "Астаны" с 2015 года. В прошлом сезоне он несколько матчей был исполняющим обязанности главного тренера. Как игрок Черников выступал за "Горняк" из Рудного, но рано завершил карьеру.