Казахстанский фристайлист выиграл "золото" на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Дмитрий Рейхерд опередил француза и американца.
Сегодня 17:31
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Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд выиграл "золото" на этапе Кубка мира в могуле, который проходил в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рейхерд занял первое место, набрав 82,20 балла. Второе место с результатом 80,73 очка занял француз Бенджамин Каве. Третьим стал американец Брэдли Уилсон (78,08).
Напомним, Рейхерд принимал участие в зимней Олимпиаде-2014. На соревнованиях в Сочи он стал только пятым.
Рейхерд занял первое место, набрав 82,20 балла. Второе место с результатом 80,73 очка занял француз Бенджамин Каве. Третьим стал американец Брэдли Уилсон (78,08).
Напомним, Рейхерд принимал участие в зимней Олимпиаде-2014. На соревнованиях в Сочи он стал только пятым.