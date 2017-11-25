Хавбеком ПСЖ интересуются "Интер" и "Атлетико"

Зимой с мадридцев будет снят запрет на трансферы.
Сегодня 21:01
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Хавьер Пасторе. Фото с сайта AS.com
Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает AS.
В услугах Пастора заинтересованы "Атлетико" и "Интер". Мадридский клуб изучает возможность купить аргентинца зимой, когда закончится трансферный бан от ФИФА.
Отмечается, что шансов на трансфер Пасторе больше у "Атлетико", так как игрока привлекает возможность поработать с соотечественником Диего Симеоне.
28-летний Пасторе перешел в ПСЖ в 2011 году. В чемпионате Франции он всего провел 169 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 44 голевые передачи. В текущем сезоне Лиги 1 на счету Пасторе - три гола и три результативных паса в восьми встречах.
В услугах Пастора заинтересованы "Атлетико" и "Интер". Мадридский клуб изучает возможность купить аргентинца зимой, когда закончится трансферный бан от ФИФА.
Отмечается, что шансов на трансфер Пасторе больше у "Атлетико", так как игрока привлекает возможность поработать с соотечественником Диего Симеоне.
28-летний Пасторе перешел в ПСЖ в 2011 году. В чемпионате Франции он всего провел 169 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 44 голевые передачи. В текущем сезоне Лиги 1 на счету Пасторе - три гола и три результативных паса в восьми встречах.