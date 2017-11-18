Экс-игрок "Астаны" забил гол в матче российской премьер-лиги при температуре в минус 17 градусов

Зрители увидели шесть мячей.
18 ноября 18:58
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Фото с сайта dvnovosti.ru
Украинский полузащитник "СКА Хабаровска" Денис Дедечко забил третий гол в 17 матчах российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Это случилось в домашней игре 17-го тура против ЦСКА, которая завершилась со счетом 2:4 в пользу московского клуба.
В составе хозяев на четвертой минуте отличился Дедечко, а на 81-й - сербский форвард Мирослав Маркович. У ЦСКА дубль оформил шведский полузащитник Понтус Вернблум, который забивал на 74-й и 83-й минутах, а авторами еще двух мячей стали Алан Дзагоев на 12-й и Витиньо на 93-й.
С 29 очками ЦСКА идет третьим, а СКА с 12 баллами занимает последнюю, 16-ю, строчку в таблице.
Отметим, что матч СКА - ЦСКА проходил в тяжелых погодных условиях. Как пишет Sports.ru, во время матча было минус 17 градусов. При этом температура поля, благодаря системе подогрева, составляла 14 градусов. На стадионе игру смотрели 5669 человек, хотя средняя посещаемость составляет 8949 зрителей.
Добавим, что Дедечко во второй половине 2015 года выступал за "Астану", с которой играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В КПЛ украинец забил один мяч в десяти матчах. В ЛЧ, где на его счету пять встреч, он запомнился по автоголу в гостевой встрече с "Атлетико" (0:4).
До "СКА-Хабаровска" и "Астаны" 30-летний Дедечко на родине выступал за "Александрию", "Ворсклу", "Кривбасс", киевское "Динамо" и "Нефтяник-Укрнафты", а в России защищал цвета "Амкара", "Краснодара" и "Луча-Энергии". На его счету один матч за сборную Украины в 2013 году.
В составе хозяев на четвертой минуте отличился Дедечко, а на 81-й - сербский форвард Мирослав Маркович. У ЦСКА дубль оформил шведский полузащитник Понтус Вернблум, который забивал на 74-й и 83-й минутах, а авторами еще двух мячей стали Алан Дзагоев на 12-й и Витиньо на 93-й.
С 29 очками ЦСКА идет третьим, а СКА с 12 баллами занимает последнюю, 16-ю, строчку в таблице.
Отметим, что матч СКА - ЦСКА проходил в тяжелых погодных условиях. Как пишет Sports.ru, во время матча было минус 17 градусов. При этом температура поля, благодаря системе подогрева, составляла 14 градусов. На стадионе игру смотрели 5669 человек, хотя средняя посещаемость составляет 8949 зрителей.
Добавим, что Дедечко во второй половине 2015 года выступал за "Астану", с которой играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В КПЛ украинец забил один мяч в десяти матчах. В ЛЧ, где на его счету пять встреч, он запомнился по автоголу в гостевой встрече с "Атлетико" (0:4).
До "СКА-Хабаровска" и "Астаны" 30-летний Дедечко на родине выступал за "Александрию", "Ворсклу", "Кривбасс", киевское "Динамо" и "Нефтяник-Укрнафты", а в России защищал цвета "Амкара", "Краснодара" и "Луча-Энергии". На его счету один матч за сборную Украины в 2013 году.