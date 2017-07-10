Роберто Манчини оценил вероятность возвращения Аршавина в "Зенит"

Ранее президент питерского клуба выступал за его возвращение.
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Андрей Аршавин. Фото с сайта championat.com
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини оценил вероятность того, что питерский клуб может вернуть своего бывшего игрока Андрея Аршавина, ныне выступающего за алматинский "Кайрат".
"Знаю, что для "Зенита" это очень большой игрок, в курсе, какой вклад он внес в историю клуба, и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед", – отметил Манчини, слова которого приводит "С-Э".
Ранее президент питерского клуба Сергей Фурсенко заявлял, что "даже если Аршавин будет играть по 15-20 минут, это принесет "Зениту" пользу".
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт рассчитан до конца 2017 года.
За "Зенит" Аршавин играл с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 года. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА и провел в его составе 376 матчей.
"Знаю, что для "Зенита" это очень большой игрок, в курсе, какой вклад он внес в историю клуба, и очень высоко его оцениваю. Но не думаю, что возвращение сейчас возможно. Вероятность такого сценария невелика. Нам нужны игроки, которые смогут освежить команду и будут двигаться вместе с ней вперед", – отметил Манчини, слова которого приводит "С-Э".
Ранее президент питерского клуба Сергей Фурсенко заявлял, что "даже если Аршавин будет играть по 15-20 минут, это принесет "Зениту" пользу".
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт рассчитан до конца 2017 года.
За "Зенит" Аршавин играл с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 года. Вместе с питерским клубом он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА и провел в его составе 376 матчей.