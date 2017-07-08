Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении - экс-тренер сборной

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении - экс-тренер сборной

Он отметил, что в стране слабо работает подготовка молодых футболистов.

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Фото: Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Фото: Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Спорт уик-энд" выразил мнение, что в настоящий момент в России слабо работает подготовка молодых футболистов, из-за чего в стране мало игроков высокого уровня.

- Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется.

Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что все идет само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в "Зените"? Есть "Зенит-2", есть "молодежка", но разве они дают пополнение главной команде?

- Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров были последним реальным усилением команды за счет того подхода, о котором говорите Вы. Сейчас молодые футболисты не имеют возможности проявить себя в "Зените".
- В этом проблема. Конечно, привезти игроков проще. Потратил деньги: не вкладываешь в игрока ни ума, ни сердца, но вот у тебя готовый футболист. Это такой поверхностный, разовый урожай. А вот вложить знания, опыт, умения в своих воспитанников - это надо предмет знать. Выстраивать футбольную систему, не зная предмета, невозможно. Некоторые "специалисты" не знают, как начать понедельник и закончить цикл в воскресенье. Знали бы - шли бы по пути экономии денег и заранее прикидывали бы, как будет строиться игра сборной на чемпионате мира в 2018 году.

- Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором в клубной заявке должно быть меньше десяти легионеров. Нам вообще нужен лимит?
- Часто слышу, что лимит надо вообще отменить. Это самообман, метание из крайности в крайность. Если отменить лимит, российские футболисты просто не будут играть. Для того, чтобы отменить лимит, надо создать конкурентоспособную среду. Вот Халка привозили в "Зенит" для того, чтобы он играл. Как только появятся опять футболисты уровня Аршавина, они смогут состязаться с такими легионерами, как Халк. Но сегодня состязаться с легионерами некому. Сегодня мы искусственно даем играть людям, которые будут защищать честь нашего футбола на чемпионате мира. Если сейчас уберем лимит, то кто же у нас будет играть. Возьмем РФПЛ: сейчас по пять человек с российскими паспортами в 16 клубах, то есть всего 80. Если отменить лимит, то и половины от них не останется, выбор для сборной будет меньше. На сегодняшний день вопрос о полной отмене лимита ставить нельзя.
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