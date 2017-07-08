Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении - экс-тренер сборной

Он отметил, что в стране слабо работает подготовка молодых футболистов.
Сегодня 12:46
Фото: Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Спорт уик-энд" выразил мнение, что в настоящий момент в России слабо работает подготовка молодых футболистов, из-за чего в стране мало игроков высокого уровня.
- Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется.
Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что все идет само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в "Зените"? Есть "Зенит-2", есть "молодежка", но разве они дают пополнение главной команде?
- Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров были последним реальным усилением команды за счет того подхода, о котором говорите Вы. Сейчас молодые футболисты не имеют возможности проявить себя в "Зените".
- В этом проблема. Конечно, привезти игроков проще. Потратил деньги: не вкладываешь в игрока ни ума, ни сердца, но вот у тебя готовый футболист. Это такой поверхностный, разовый урожай. А вот вложить знания, опыт, умения в своих воспитанников - это надо предмет знать. Выстраивать футбольную систему, не зная предмета, невозможно. Некоторые "специалисты" не знают, как начать понедельник и закончить цикл в воскресенье. Знали бы - шли бы по пути экономии денег и заранее прикидывали бы, как будет строиться игра сборной на чемпионате мира в 2018 году.
- Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором в клубной заявке должно быть меньше десяти легионеров. Нам вообще нужен лимит?
- Часто слышу, что лимит надо вообще отменить. Это самообман, метание из крайности в крайность. Если отменить лимит, российские футболисты просто не будут играть. Для того, чтобы отменить лимит, надо создать конкурентоспособную среду. Вот Халка привозили в "Зенит" для того, чтобы он играл. Как только появятся опять футболисты уровня Аршавина, они смогут состязаться с такими легионерами, как Халк. Но сегодня состязаться с легионерами некому. Сегодня мы искусственно даем играть людям, которые будут защищать честь нашего футбола на чемпионате мира. Если сейчас уберем лимит, то кто же у нас будет играть. Возьмем РФПЛ: сейчас по пять человек с российскими паспортами в 16 клубах, то есть всего 80. Если отменить лимит, то и половины от них не останется, выбор для сборной будет меньше. На сегодняшний день вопрос о полной отмене лимита ставить нельзя.
- Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется.
Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что все идет само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в "Зените"? Есть "Зенит-2", есть "молодежка", но разве они дают пополнение главной команде?
- Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров были последним реальным усилением команды за счет того подхода, о котором говорите Вы. Сейчас молодые футболисты не имеют возможности проявить себя в "Зените".
- В этом проблема. Конечно, привезти игроков проще. Потратил деньги: не вкладываешь в игрока ни ума, ни сердца, но вот у тебя готовый футболист. Это такой поверхностный, разовый урожай. А вот вложить знания, опыт, умения в своих воспитанников - это надо предмет знать. Выстраивать футбольную систему, не зная предмета, невозможно. Некоторые "специалисты" не знают, как начать понедельник и закончить цикл в воскресенье. Знали бы - шли бы по пути экономии денег и заранее прикидывали бы, как будет строиться игра сборной на чемпионате мира в 2018 году.
- Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором в клубной заявке должно быть меньше десяти легионеров. Нам вообще нужен лимит?
- Часто слышу, что лимит надо вообще отменить. Это самообман, метание из крайности в крайность. Если отменить лимит, российские футболисты просто не будут играть. Для того, чтобы отменить лимит, надо создать конкурентоспособную среду. Вот Халка привозили в "Зенит" для того, чтобы он играл. Как только появятся опять футболисты уровня Аршавина, они смогут состязаться с такими легионерами, как Халк. Но сегодня состязаться с легионерами некому. Сегодня мы искусственно даем играть людям, которые будут защищать честь нашего футбола на чемпионате мира. Если сейчас уберем лимит, то кто же у нас будет играть. Возьмем РФПЛ: сейчас по пять человек с российскими паспортами в 16 клубах, то есть всего 80. Если отменить лимит, то и половины от них не останется, выбор для сборной будет меньше. На сегодняшний день вопрос о полной отмене лимита ставить нельзя.