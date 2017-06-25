Дмитрий Сычев нашел новый клуб после ухода из "Окжетпеса"

В чемпионате Казахстана на его счету три гола.
Вчера 23:30
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Президент "Локо" Илья Геркус и Сычев. Фото пресс-службы клуба
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев возвращается в систему московского "Локомотива".
"Железнодорожники" на официальном сайте объявили, что Сычев стал игроком фарм-клуба "Казанка", который с нового сезона будет выступать во втором дивизионе. Цвета "Локомотива" форвард защищал с 2004 по 2015 год, а в дебютный сезон становился с ним чемпионом страны.
По регламенту, у "Казанки" и "Локомотива" будет сквозная заявка российских игроков. Это значит, что футболисты в течение сезона могут играть за обе команды.
"Конечно, я очень рад вернуться в Черкизово! Рад вернуться домой! Здесь я провел лучшие годы своей футбольной жизни. Когда ступил на газон арены, внутри что-то перевернулось: весьма необычные ощущения. Но точно приятные.
Был рад увидеться со старыми знакомыми и работниками клуба - отрадно, что все на своих местах и сохранился дух "Локомотива". Кажется, они тоже были рады встрече - даже автографы просили.
Надеюсь, что смогу принести пользу новой команде. Нас всех ждет очень интересный сезон, для меня это будет новый вызов и новый опыт. С нетерпением жду момента, когда смогу выйти на поле в составе "Казанки" и встретиться с болельщиками!" - сказал Сычев.
Последним клубом Сычева был "Окжетпес", который он покинул в ноябре 2016 года. За один сезон в составе он забил три гола в 19 матчах КПЛ. В кокшетауском клубе россиянин играл на правах аренды, а права на его трансфер тогда принадлежали "Локомотиву".
После ухода из "Окжетпеса" Сычева связывали с возможным переходом в клубы из Азербайджана, Вьетнама и Малайзии, куда он даже приезжал на просмотр. Кроме того, форвард мог перейти в команду "Локомотива" по пляжному футболу и даже прошел сборы с ней.
33-летний Сычев, кроме "Локомотива" и "Окжетпеса", также играл за московский "Спартак", французский "Олимпик Марсель", минское "Динамо" и нижегородскую "Волгу". С 2002 по 2010 год воспитанник омского футбола забил 15 голов в 47 матчах за сборную России, вместе с которой участвовал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004 и 2008.
"Железнодорожники" на официальном сайте объявили, что Сычев стал игроком фарм-клуба "Казанка", который с нового сезона будет выступать во втором дивизионе. Цвета "Локомотива" форвард защищал с 2004 по 2015 год, а в дебютный сезон становился с ним чемпионом страны.
По регламенту, у "Казанки" и "Локомотива" будет сквозная заявка российских игроков. Это значит, что футболисты в течение сезона могут играть за обе команды.
"Конечно, я очень рад вернуться в Черкизово! Рад вернуться домой! Здесь я провел лучшие годы своей футбольной жизни. Когда ступил на газон арены, внутри что-то перевернулось: весьма необычные ощущения. Но точно приятные.
Был рад увидеться со старыми знакомыми и работниками клуба - отрадно, что все на своих местах и сохранился дух "Локомотива". Кажется, они тоже были рады встрече - даже автографы просили.
Надеюсь, что смогу принести пользу новой команде. Нас всех ждет очень интересный сезон, для меня это будет новый вызов и новый опыт. С нетерпением жду момента, когда смогу выйти на поле в составе "Казанки" и встретиться с болельщиками!" - сказал Сычев.
Официально: Дмитрий Сычёв – футболист «Казанки»!— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) 5 июля 2017 г.
pic.twitter.com/j19jQNhluZ
Последним клубом Сычева был "Окжетпес", который он покинул в ноябре 2016 года. За один сезон в составе он забил три гола в 19 матчах КПЛ. В кокшетауском клубе россиянин играл на правах аренды, а права на его трансфер тогда принадлежали "Локомотиву".
После ухода из "Окжетпеса" Сычева связывали с возможным переходом в клубы из Азербайджана, Вьетнама и Малайзии, куда он даже приезжал на просмотр. Кроме того, форвард мог перейти в команду "Локомотива" по пляжному футболу и даже прошел сборы с ней.
33-летний Сычев, кроме "Локомотива" и "Окжетпеса", также играл за московский "Спартак", французский "Олимпик Марсель", минское "Динамо" и нижегородскую "Волгу". С 2002 по 2010 год воспитанник омского футбола забил 15 голов в 47 матчах за сборную России, вместе с которой участвовал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004 и 2008.