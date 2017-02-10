Воспитанник "Тобола" перейдет из московского "Спартака" в "Крылья Советов"

По данным СМИ, футболиста приглашали в сборную Казахстана.
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Полузащитник московского "Спартака" Александр Зуев перейдет в самарские "Крылья Советов", сообщает "Спорт-Экспресс".
В новой команде Зуев будет играть на правах аренды до конца сезона. В текущем чемпионате России он провел шесть матчей, в которых забил один гол. После 17 туров "Спартак" лидирует в турнирной таблице, а "Крылья Советов" занимают 12-е место из 16 команд.
20-летний Зуев родился в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе "Тобола", а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне Зуев выступал за клуб "Чертаново". Профессиональную карьеру он начал в 2013 году в московском "Спартаке".
В 2014 году Зуев дебютировал в российской премьер-лиге. На данный момент на его счету 22 матча в этом турнире. Кроме того, он играет за "Спартак-2" в первом дивизионе (ФНЛ).
В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России выиграл чемпионат Европы U-17. Затем вместе с командой он дошел до финала Евро U-19. В марте этого года хавбек дебютировал в молодежной сборной России.
В августе российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от ФФК играть за национальную сборную Казахстана. Правила ФИФА позволяют ему сменить футбольное гражданство.