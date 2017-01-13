Клуб российской премьер-лиги будет штрафовать футболистов за маты

Их ввел новый тренер команды.
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Футболисты клуба "Уфа", выступающего в российской премьер-лиге, будут платить штрафы за использование нецензурной лексики.
Как сообщил в интервью "Комсомольской правде" пресс-атташе команды Сергей Тыртышный, первым от нововведения пострадал защитник Азамат Засеев.
Штрафы за мат ввел главный тренер Сергей Семак, который возглавил "Уфу" в декабре. Для экс-капитана сборной России клуб из столицы Башкортостана стал первым опытом самостоятельной работы.
"Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит - будет штраф", - сказал Тыртышный.
Отметим, что "Уфа" ушла на зимний перерыв в чемпионате России на восьмом месте из 16 клубов. На посту главного тренера Семак сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который возглавил московский ЦСКА вместо Леонида Слуцкого.