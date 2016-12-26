Экс-тренер "Актобе" Юрий Уткульбаев возглавит российский клуб

Под его руководством "красно-белые" впервые с 2004 года закончили сезон без медалей.
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Юрий Уткульбаев. Фото пресс-службы "Актобе"
Российский специалист Юрий Уткульбаев недолго оставался без работы после ухода из "Актобе".
Как сообщает Sportbox.ru, он возглавит "Нефтехимик". После первой половины сезона клуб из города Нижнекамска, что в Татарстане, с 16 очками занимает последнее, 20-е место в ФНЛ - российском первом дивизионе.
О назначении Уткульбаева будет объявлено завтра, 30 декабря. На этом посту он сменит Руслана Хузина, который присоединится к тренерскому штабу "Рубина". У "Нефтехимика" подписано партнерское соглашение с казанским клубом.
В 2016 году Уткульбаев работал в "Актобе". Под его руководством клуб занял шестое место в КПЛ и впервые с 2004 года остался без медалей.
Вместо Уткульбаева главным тренером "Актобе" в начале декабря был назначен украинец Игорь Рахаев, ранее работавший в харьковском "Металлисте".
Как сообщает Sportbox.ru, он возглавит "Нефтехимик". После первой половины сезона клуб из города Нижнекамска, что в Татарстане, с 16 очками занимает последнее, 20-е место в ФНЛ - российском первом дивизионе.
О назначении Уткульбаева будет объявлено завтра, 30 декабря. На этом посту он сменит Руслана Хузина, который присоединится к тренерскому штабу "Рубина". У "Нефтехимика" подписано партнерское соглашение с казанским клубом.
В 2016 году Уткульбаев работал в "Актобе". Под его руководством клуб занял шестое место в КПЛ и впервые с 2004 года остался без медалей.
Вместо Уткульбаева главным тренером "Актобе" в начале декабря был назначен украинец Игорь Рахаев, ранее работавший в харьковском "Металлисте".