В ФФК сказали, что пришло новое руководство, которое не намерено оплачивать мое лечение - Конысбаев

Футболисту пришлось за свой счет оплачивать второй курс реабилитации.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Улан Конысбаев, который проходит курс реабилитации после тяжелой травмы в товарищеском матче за сборную Казахстана против Китая (1:0) в прошлом году, в интервью KazFootball.kz раскритиковал работу Федерации футбола Казахстана.
Напомним, в результате верховой борьбы игрок неудачно приземлился на газон, получив открытый перелом голеностопа и малоберцовой кости. Впоследствии ему было сделано несколько операций. Недавно Конысбаев был снова прооперирован.
- Улан, насколько известно, первую операцию вы перенесли в Китае.
- Да, там же прооперировали. Две недели пролежал в клинике Далянского университета. Если говорить точнее, то пробыл в Китае с 7 по 22 июня. 22-го числа перевели в римскую клинику Villa Stuart, где, кстати, у меня обнаружили инфекцию - стафилококк. В итоге, пришлось делать повторную операцию 23 июня. До конца августа находился на стационарном лечении в Риме. В начале сентября вернулся в Казахстан, а в конце месяца вылетел снова Рим на реабилитацию.
- За свой счет оперировались?
- В тот момент все расходы взяла на себя Федерация футбола Казахстана. В декабре должен был поехать на второй этап реабилитации, но в ФФК сказали, что пришло новое руководство, которое не намерено оплачивать мое лечение.
- Представляю, как вам стало обидно.
- Не то слово. Не понимаю, причем тут смена руководства. Я же не за Кожагапанова или Аубакирова играл, я бился за свою страну.
- Выходит, на второй этап реабилитации не поехали в Рим?
- Поехал, но за свой счет. Второй восстановительный курс проходил в декабре 2016 года, а третий уже в апреле этого года. В Европе все дорого, поэтому такая реабилитация сильно бьет по карману. К сожалению, в Казахстане слабо развита спортивная медицина, иначе я бы дома лечился. Нужно все-таки учитывать, что у меня непростая травма.
- Расскажите подробно о своей последней операции.
- Она прошла 28 ноября в Мюнхенской клинике ECOM. В очередной раз оперировали голеностоп. По прогнозам врачей, с середины января я смогу заниматься в общей группе.
- За это время кто-нибудь из ФФК интересовался вашим здоровьем?
- Нет, никто даже не удосужился позвонить. Бог с этими деньгами на лечение, не оплатили так не оплатили, но могли же просто позвонить и подбодрить. Я же не в своем дворе сломался. Тем более любому футболисту нелегко дается психологически восстановление после тяжелой травмы. Врагу не пожелаешь того, чего я перенес за эти годы. При таком отношении со стороны федерации и отсутствии медицинской страховки никто не будет играть за сборную. Ведь для многих игроков футбол - основной источник заработка. У всех семьи. Спасибо футбольному клубу "Астана" за то, что все это время выплачивали мне зарплату, предусмотренную контрактом.
Фото с сайта kazfootball.kz
Напомним, в результате верховой борьбы игрок неудачно приземлился на газон, получив открытый перелом голеностопа и малоберцовой кости. Впоследствии ему было сделано несколько операций. Недавно Конысбаев был снова прооперирован.
- Улан, насколько известно, первую операцию вы перенесли в Китае.
- Да, там же прооперировали. Две недели пролежал в клинике Далянского университета. Если говорить точнее, то пробыл в Китае с 7 по 22 июня. 22-го числа перевели в римскую клинику Villa Stuart, где, кстати, у меня обнаружили инфекцию - стафилококк. В итоге, пришлось делать повторную операцию 23 июня. До конца августа находился на стационарном лечении в Риме. В начале сентября вернулся в Казахстан, а в конце месяца вылетел снова Рим на реабилитацию.
- За свой счет оперировались?
- В тот момент все расходы взяла на себя Федерация футбола Казахстана. В декабре должен был поехать на второй этап реабилитации, но в ФФК сказали, что пришло новое руководство, которое не намерено оплачивать мое лечение.
- Представляю, как вам стало обидно.
- Не то слово. Не понимаю, причем тут смена руководства. Я же не за Кожагапанова или Аубакирова играл, я бился за свою страну.
- Выходит, на второй этап реабилитации не поехали в Рим?
- Поехал, но за свой счет. Второй восстановительный курс проходил в декабре 2016 года, а третий уже в апреле этого года. В Европе все дорого, поэтому такая реабилитация сильно бьет по карману. К сожалению, в Казахстане слабо развита спортивная медицина, иначе я бы дома лечился. Нужно все-таки учитывать, что у меня непростая травма.
- Расскажите подробно о своей последней операции.
- Она прошла 28 ноября в Мюнхенской клинике ECOM. В очередной раз оперировали голеностоп. По прогнозам врачей, с середины января я смогу заниматься в общей группе.
- За это время кто-нибудь из ФФК интересовался вашим здоровьем?
- Нет, никто даже не удосужился позвонить. Бог с этими деньгами на лечение, не оплатили так не оплатили, но могли же просто позвонить и подбодрить. Я же не в своем дворе сломался. Тем более любому футболисту нелегко дается психологически восстановление после тяжелой травмы. Врагу не пожелаешь того, чего я перенес за эти годы. При таком отношении со стороны федерации и отсутствии медицинской страховки никто не будет играть за сборную. Ведь для многих игроков футбол - основной источник заработка. У всех семьи. Спасибо футбольному клубу "Астана" за то, что все это время выплачивали мне зарплату, предусмотренную контрактом.
Фото с сайта kazfootball.kz